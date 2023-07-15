Путін хоче зберегти ПВК "Вагнер" як бойову силу, але без Пригожина – ISW

Фахівці Інститут вивчення війни (ISW) зазначають, що риторика російського диктатора Володимира Путіна підтверджує, що він хоче зберегти групу "Вагнер" як бойову силу, відокремивши її від Євгена Пригожина.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики вказують на те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що має намір зберегти угруповання "Вагнера" як згуртовану бойову силу, а не розділити її.

Проте прагне усунути засновника ПВК Євгена Пригожина від керівництва та сил "Вагнера".

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На пряме запитання про майбутнє "Вагнера" як бойової одиниці Путін продовжував дотримуватися абсурдного твердження про те, що в Росії не існує приватних військових компаній.

Путін підтвердив, що 29 червня він зустрічався з Пригожиним і 35 командирами "Вагнера".

Він заявив, що запропонував бійцям "Вагнера" можливість служити під командуванням командира "Вагнера" (позивний "Сєдой"), який керував силами "Вагнера" протягом останніх 16 місяців.

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Це ще раз підтверджує попередню оцінку ISW про те, що Кремль прагне зберегти групу "Вагнера" як згуртовану бойову одиницю, але при цьому відокремити її від Пригожина.

Прес-секретар Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрик Райдер заявив 14 липня, що сили "Вагнера" не беруть участі у військових операціях в Україні.

Аналітики зазначають, що білоруський уряд і незалежні джерела підтвердили 14 липня, що інструктори групи "Вагнера", які раніше дислокувалися в Африці, прибули на тренувальні полігони в Білорусі.

Щодо українського контрнаступу експерти підтвердили, що Сили оборони продовжували операції щонайменше на трьох ділянках фронту 14 липня і, за повідомленнями, досягли успіхів на деяких напрямках.

Відзначається у звіті й те, що російська влада затримала колишнього офіцера Федеральної служби безпеки Росії Михайла Полякова, який, за повідомленнями, є адміністратором кількох популярних телеграм-каналів, що висвітлюють внутрішню політику Кремля.

Фахівці резюмують: "Канали, які спекулюють на внутрішній політиці Кремля, представляють специфічну нішу російського інформаційного простору, і затримання Полякова свідчить про те, що Кремль, можливо, має намір придушити спекуляції на тему внутрішньої політики після повстання "Вагнера".

В огляді не оминули увагою інтерв’ю головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, який визнав, що українські війська проводять кампанію з перекриття російських військових об'єктів на території Росії.

The Washington Post цитує Залужного, який заявив, що Україна використовує зброю вітчизняного виробництва для нанесення ударів по російських військових цілях в Росії через занепокоєння Заходу щодо наданої зброї.

Залужний також заявив, що посилення українського непрямого вогню може притиснути російські сили і мінімізувати українські втрати, але що Україна наразі залежить від боєприпасів з інших країн для цієї мети. Він також підтвердив намір України звільнити Крим.

Ключові висновки ISW за 14 липня: