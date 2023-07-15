Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую силу, но без Пригожина – ISW

Специалисты Институт изучения войны (ISW) отмечают, что риторика российского диктатора Владимира Путина подтверждает, что он хочет сохранить группу "Вагнер" как боевую силу, отделив ее от Евгения Пригожина.

Источник: ISW

Детали: Аналитики указывают на то, что президент России Владимир Путин заявил, что намерен сохранить группировку "Вагнера" как сплоченную боевую силу, а не разделить ее.

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Однако стремится отстранить основателя ЧВК Евгения Пригожина от руководства и сил "Вагнера".

На прямой вопрос о будущем "Вагнера" как боевой единицы Путин продолжал придерживаться абсурдного утверждения о том, что в России не существует частных военных компаний.

Путин подтвердил, что 29 июня он встречался с Пригожиным и 35 командирами "Вагнера".

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Он заявил, что предложил бойцам "Вагнера" возможность служить под командованием командира "Вагнера" (позывной "Седой"), который руководил силами "Вагнера" в течение последних 16 месяцев.

Это еще раз подтверждает предыдущую оценку ISW о том, что Кремль стремится сохранить группу "Вагнера" как сплоченную боевую единицу, но при этом отделить ее от Пригожина.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил 14 июля, что силы "Вагнера" не участвуют в военных операциях в Украине.

Аналитики отмечают, что белорусское правительство и независимые источники подтвердили 14 июля, что инструкторы группы "Вагнера", которые ранее дислоцировались в Африке, прибыли на тренировочные полигоны в Беларуси.

Относительно украинского контрнаступления эксперты подтвердили, что Силы обороны продолжали операции как минимум на трех участках фронта 14 июля и, по сообщениям, достигли успехов на некоторых направлениях.

Отмечается в отчете и то, что российские власти задержали бывшего офицера Федеральной службы безопасности России Михаила Полякова, который, по сообщениям, является администратором нескольких популярных телеграмм-каналов, освещающих внутреннюю политику Кремля.

Специалисты резюмируют: "Каналы, спекулирующие на внутренней политике Кремля, представляют специфическую нишу российского информационного пространства, и задержание Полякова свидетельствует о том, что Кремль, возможно, намерен подавить спекуляции на тему внутренней политики после восстания "Вагнера".

В обзоре не обошли вниманием интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного, который признал, что украинские войска проводят кампанию по перекрытию российских военных объектов на территории России.

The Washington Post цитирует Залужного, который заявил, что Украина использует оружие отечественного производства для нанесения ударов по российским военным целям в России из-за беспокойства Запада относительно предоставленного оружия.

Залужный также заявил, что усиление украинского непрямого огня может прижать российские силы и минимизировать украинские потери, но что Украина сейчас зависит от боеприпасов из других стран для этой цели. Он также подтвердил намерение Украины освободить Крым.

Ключевые выводы ISW за 14 июля: