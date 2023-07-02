ПВК "Вагнер" призупинила роботу штабів із вербування найманців – ЗМІ
ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина призупинила на місяць роботу регіональних центрів вербування найманців у Росії.
Джерело: "Новая газета Европа" з посиланням на профільний телеграм-канал, пов'язаний із "вагнерівцями"
Дослівно: "У зв'язку з тимчасовою неучастю ПВК "Вагнер" у спеціальній військовій операції та переїздом до Республіки Білорусь ми тимчасово призупиняємо роботу регіональних центрів із набору в ПВК "Вагнер" терміном на 1 місяць".
Деталі: Водночас, як і раніше, продовжують роботу кол-центри з влаштування на роботу в ПВК. Які саме вакансії відкрито, не уточнюють.
За підрахунками "Нової-Європа", станом на 30 червня набір у ПВК проводили щонайменше у 21 вербувальному пункті у 20 російських містах – це більш ніж половина від усіх пунктів набору, які коли-небудь афішували свій зв'язок із ПВК "Вагнер".
Що передувало: 30 червня ВВС повідомляла, що ПВК "Вагнера" продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні по всій Росії, незважаючи на невдалу спробу заколоту Євгенія Пригожина.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 27 червня бізнес-джет Пригожина прилетів із російського міста Ростов-на-Дону до Білорусі, ще один літак прилетів туди із Санкт-Петербурга. ФСБ повідомила, що кримінальну справу про "збройний заколот" Пригожина припинено.
- Водночас станом на 1 липня Україна не фіксує переміщення підрозділів "Вагнера" в Білорусь, а американське Міноборони володіє інформацією про те, що частина найманців ПВК "Вагнер" продовжують перебувати на окупованій Росією території України.