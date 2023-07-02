ПВК "Вагнер" призупинила роботу штабів із вербування найманців – ЗМІ

ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина призупинила на місяць роботу регіональних центрів вербування найманців у Росії.

Джерело: "Новая газета Европа" з посиланням на профільний телеграм-канал, пов'язаний із "вагнерівцями"

Дослівно: "У зв'язку з тимчасовою неучастю ПВК "Вагнер" у спеціальній військовій операції та переїздом до Республіки Білорусь ми тимчасово призупиняємо роботу регіональних центрів із набору в ПВК "Вагнер" терміном на 1 місяць".

Деталі: Водночас, як і раніше, продовжують роботу кол-центри з влаштування на роботу в ПВК. Які саме вакансії відкрито, не уточнюють.

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За підрахунками "Нової-Європа", станом на 30 червня набір у ПВК проводили щонайменше у 21 вербувальному пункті у 20 російських містах – це більш ніж половина від усіх пунктів набору, які коли-небудь афішували свій зв'язок із ПВК "Вагнер".

Що передувало: 30 червня ВВС повідомляла, що ПВК "Вагнера" продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні по всій Росії, незважаючи на невдалу спробу заколоту Євгенія Пригожина.

Передісторія: