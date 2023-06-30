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"Вагнер" продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні – ВВС

"Українська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 00:45
Вагнер продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні – ВВС
ПВК "Вагнер". колаж 24 каналу

ПВК "Вагнера" продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні по всій Росії, незважаючи на невдалу спробу заколоту Євгенія Пригожина.

Джерело: BBC

Деталі: Журналісти BBC зазначають, що зателефонували на десятки номерів центрів вербування, розташованих у Росії. Вони повідомляли, що звертаються на прохання брата, і цікавились можливістю долучитися до війни проти України у складі "Вагнера".

Зокрема, в російському Мурманську жінка зі спортивного клубу "Вікінг" підтвердила, що клуб все ще вербує бойовиків для України.

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Видання зазначає, що довгий список контактних осіб "Вагнера" здебільшого базується на бійцівських клубах включно зі школами бойових мистецтв і боксерськими клубами.

Декілька осіб, відповідаючи на телефонний дзвінок, підкреслили, що нові завербовані підписують контракти з ПВК "Вагнер", а не з Міноборони Росії.

"Міністерство оборони тут абсолютно ні до чого, – зазначили у спортивному клубі "Спарта" у Волгограді. – Нічого не зупинилося, ми продовжуємо набирати людей".

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"Ми працюємо. Якби щось змінилося, нам би сказали. Але нічого такого", – чітко сказала жінка-вербувальник у Краснодарі.

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Теми: ВагнерРосіявійна
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