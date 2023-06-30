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"Вагнер" продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні – ВВС

"Українська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 00:45
Вагнер продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні – ВВС
ПВК "Вагнер". колаж 24 каналу

ПВК "Вагнера" продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні по всій Росії, незважаючи на невдалу спробу заколоту Євгенія Пригожина.

Джерело: BBC

Деталі: Журналісти BBC зазначають, що зателефонували на десятки номерів центрів вербування, розташованих у Росії. Вони повідомляли, що звертаються на прохання брата, і цікавились можливістю долучитися до війни проти України у складі "Вагнера".

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Зокрема, в російському Мурманську жінка зі спортивного клубу "Вікінг" підтвердила, що клуб все ще вербує бойовиків для України.

Видання зазначає, що довгий список контактних осіб "Вагнера" здебільшого базується на бійцівських клубах включно зі школами бойових мистецтв і боксерськими клубами.

Декілька осіб, відповідаючи на телефонний дзвінок, підкреслили, що нові завербовані підписують контракти з ПВК "Вагнер", а не з Міноборони Росії.

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"Міністерство оборони тут абсолютно ні до чого, – зазначили у спортивному клубі "Спарта" у Волгограді. – Нічого не зупинилося, ми продовжуємо набирати людей".

"Ми працюємо. Якби щось змінилося, нам би сказали. Але нічого такого", – чітко сказала жінка-вербувальник у Краснодарі.

Передісторія:

Теми: ВагнерРосіявійна
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