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Частина "Вагнера" залишається на ТОТ України – Пентагон

П'ятниця, 30 червня 2023, 03:24
Частина Вагнера залишається на ТОТ України – Пентагон
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

Американське Міноборони володіє інформацією про те, що частина найманців російської ПВК "Вагнер" продовжують перебувати на окупованій Росією території України.

Джерело: речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Щодо ПВК "Вагнер" та її дислокації, я б сказав, що ми продовжуємо бачити деякі елементи групи Вагнера на окупованій Росією території України".

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Деталі: Райдер також прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що на супутникових знімках військових частин у Білорусі з’явилися нові споруди, які можуть призначатися для розташування бійців ПВК "Вагнер".

"Я бачив ці повідомлення в пресі. Вочевидь, це те, що ми надалі відстежуватимемо",  - зауважив Райдер.

Представник оборонного відомства США також запевнив, що американська розвідка стежитиме за діяльністю всіх осередків ПВК "Вагнер" у різних регіонах світу.

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Теми: Вагнервійна
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