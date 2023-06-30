Частина "Вагнера" залишається на ТОТ України – Пентагон

Американське Міноборони володіє інформацією про те, що частина найманців російської ПВК "Вагнер" продовжують перебувати на окупованій Росією території України.

Джерело: речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Щодо ПВК "Вагнер" та її дислокації, я б сказав, що ми продовжуємо бачити деякі елементи групи Вагнера на окупованій Росією території України".

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Деталі: Райдер також прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що на супутникових знімках військових частин у Білорусі з’явилися нові споруди, які можуть призначатися для розташування бійців ПВК "Вагнер".

"Я бачив ці повідомлення в пресі. Вочевидь, це те, що ми надалі відстежуватимемо", - зауважив Райдер.

Представник оборонного відомства США також запевнив, що американська розвідка стежитиме за діяльністю всіх осередків ПВК "Вагнер" у різних регіонах світу.

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