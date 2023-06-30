Частина "Вагнера" залишається на ТОТ України – Пентагон
Американське Міноборони володіє інформацією про те, що частина найманців російської ПВК "Вагнер" продовжують перебувати на окупованій Росією території України.
Джерело: речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Щодо ПВК "Вагнер" та її дислокації, я б сказав, що ми продовжуємо бачити деякі елементи групи Вагнера на окупованій Росією території України".
Деталі: Райдер також прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що на супутникових знімках військових частин у Білорусі з’явилися нові споруди, які можуть призначатися для розташування бійців ПВК "Вагнер".
"Я бачив ці повідомлення в пресі. Вочевидь, це те, що ми надалі відстежуватимемо", - зауважив Райдер.
Представник оборонного відомства США також запевнив, що американська розвідка стежитиме за діяльністю всіх осередків ПВК "Вагнер" у різних регіонах світу.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 27 червня бізнес-джет Пригожина прилетів із російського міста Ростов-на-Дону до Білорусі, ще один літак прилетів туди із Санкт-Петербурга.
- ФСБ повідомила, що кримінальну справу про "збройний заколот" керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина припинено.