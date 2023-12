З'явились свіжі знімки військового полігону в Криму. Там досі детонує

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки вибухів на Старокримському військовому полігоні в окупованому Криму, російські окупанти повідомляють, що там досі час від часу щось детонує.

Джерело: "Схеми", професор Токійського університету Хіденорі Ватанаве у Twitter, російські пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: Зокрема, на супутникових знімках за 19 липня видно наслідки вибухів та пожеж.

Військові експерти вважають, що там був склад боєприпасів російської армії. Він знаходиться неподалік Старокримського військового полігону у Кіровському районі Криму.

При цьому російські пропагандисти з посиланням на МНС повідомляють, що на полігоні досі відбувається детонація, але "значно рідше". Окупанти заявляють, що "ситуація стабілізується".

July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.

(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S