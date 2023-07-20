З'явились свіжі знімки військового полігону в Криму. Там досі детонує
Супутник Planet Labs зафіксував наслідки вибухів на Старокримському військовому полігоні в окупованому Криму, російські окупанти повідомляють, що там досі час від часу щось детонує.
Джерело: "Схеми", професор Токійського університету Хіденорі Ватанаве у Twitter, російські пропагандисти "РИА Новости"
Деталі: Зокрема, на супутникових знімках за 19 липня видно наслідки вибухів та пожеж.
Військові експерти вважають, що там був склад боєприпасів російської армії. Він знаходиться неподалік Старокримського військового полігону у Кіровському районі Криму.
При цьому російські пропагандисти з посиланням на МНС повідомляють, що на полігоні досі відбувається детонація, але "значно рідше". Окупанти заявляють, що "ситуація стабілізується".
July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.— 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 20, 2023
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Нагадаємо:
- 19 липня стало відомо, що в Кіровському районі Криму біля села Кринички горить Старокримський полігон – там відбувалась детонація боєприпасів.
- Окупаційна влада причини пожежі та детонації боєприпасів не називає, але оголосила про евакуацію жителів 4 сусідніх населених пунктів. Також окупанти заявили про перекриття траси "Таврида".
- Про пожежу доповіли російському диктатору Володимиру Путіну, а він заявив, що потрібно "розібратися" у причинах.
- Українська влада вибухи на військовому полігоні в Криму поки не коментувала.