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З'явились свіжі знімки військового полігону в Криму. Там досі детонує

Альона Мазуренко Четвер, 20 липня 2023, 13:05
З'явились свіжі знімки військового полігону в Криму. Там досі детонує

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки вибухів на Старокримському військовому полігоні в окупованому Криму, російські окупанти повідомляють, що там досі час від часу щось детонує. 

Джерело: "Схеми", професор Токійського університету Хіденорі Ватанаве у Twitter, російські пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: Зокрема, на супутникових знімках за 19 липня видно наслідки вибухів та пожеж.

 

Військові експерти вважають, що там був склад боєприпасів російської армії. Він знаходиться неподалік Старокримського військового полігону у Кіровському районі Криму.

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При цьому російські пропагандисти з посиланням на МНС повідомляють, що на полігоні досі відбувається детонація, але "значно рідше". Окупанти заявляють, що "ситуація стабілізується".  

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 19 липня стало відомо, що в Кіровському районі Криму біля села Кринички горить Старокримський полігон – там відбувалась детонація боєприпасів.
  • Окупаційна влада причини пожежі та детонації боєприпасів не називає, але оголосила про евакуацію жителів 4 сусідніх населених пунктів. Також окупанти заявили про перекриття траси "Таврида".
  • Про пожежу доповіли російському диктатору Володимиру Путіну, а він заявив, що потрібно "розібратися" у причинах. 
  • Українська влада вибухи на військовому полігоні в Криму поки не коментувала.

Теми: Кримокупаціявибухвійна
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