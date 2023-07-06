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Розвідка Британії: Росія стягнула війська з усіх регіонів, щоб стримати контрнаступ України

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 09:48
Розвідка Британії: Росія стягнула війська з усіх регіонів, щоб стримати контрнаступ України
Російські окупанти. Фото kp.ru

У розвідці Великої Британії повідомили, що для того, щоб стримати контрнаступ Сил оборони України, Росія стягнула військові формування з усієї країни.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 6 липня, опублікованому у Twitter.

За даними відомства, у Запорізькій області діє 58-а загальновійськова армія РФ,  яка зазвичай займається безпекою у Кавказькому регіоні.

У районі Великої Новосілки, що в Донецькій області, позиції утримують 5-а загальновійськова армія і морська піхота. Це формування РФ використовувала як протидію Китаю.

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Навколо Бахмута оборону зараз тримають переважно повітряно-десантні сили, які зазвичай дислокуються на заході Росії і діють як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості у відносинах з НАТО.

У розвідці зауважили, що це показує, як війна проти України "змістила усталену національну стратегію Росії".

Напередодні у британській розвідці повідомляли, що Росія вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення бронетанкових контрнаступальних операцій українських Сил оборони на півдні.

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Теми: контрнаступРосіявійна
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