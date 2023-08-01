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Остаточного плану навчання українських пілотів на F-16 досі немає – CNN

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 19:21
Остаточного плану навчання українських пілотів на F-16 досі немає – CNN
Фото: Getty Images

Сполучені Штати ще не схвалили остаточний план навчання на українських льотчиків на винищувачах F-16 через те, що європейські держави не узгодили всі його подробиці.

Джерело: CNN з посиланням на поінформовані джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними телеканалу, США поки не отримали від європейських держав-учасниць "коаліції винищувачів" остаточного плану підготовки українських льотчиків на F-16. Вашингтон як виробник винищувача має його схвалити, перш ніж навчання почнуться.

Йдеться зокрема про дозвіл на передання спеціального обладнання для F-16, як-то льотних тренажерів і навчальних посібників, оскільки навчання відбуватимуться лише в Європі. Незрозуміло також, які саме країни нададуть свої F-16 для навчання.

Представники американського оборонного відомства повідомили CNN, що США все ще вирішують, чи відправляти американських пілотів для допомоги в навчанні українців, але жодних рішень не ухвалюватимуть доти, доки не буде затверджений остаточний план навчань.

У концепції плану навчання, яку Міністерство оборони Данії надало CNN, йдеться про те, що курс буде спрямований на підготовку льотчиків і наземного екіпажу протягом шести місяців і відбуватиметься в кількох місцях, зокрема й на данській авіабазі Скрюдструп.

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Теми: СШАУкраїназброя
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