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Винищувачі F-16 здатні змінити перебіг війни в Україні – Ігнат

Олена РощінаПонеділок, 21 серпня 2023, 11:46
Винищувачі F-16 здатні змінити перебіг війни в Україні – Ігнат
Юрій Ігнат, фото Медіацентр Україна - Укрїніформ

Літаки F-16 та інші західні винищувачі здатні змінити перебіг подій на фронті, бо прикриття з повітря є ключем до успіху наземних операцій, переконані в Повітряних силах Збройних сил України. 

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 21 серпня

Пряма мова: "Рішення (про навчання пілотів і надання Україні західних літаків – ред.) уже маємо, очікуємо їх реалізації.

Я дійсно казав, що (з F-16) виграємо війну. Одразу не виграємо, звичайно, але F-16 здатен змінити перебіг подій, здатен забезпечити нам те, що сьогодні потрібно найбільше – перевага в повітрі на окупованих територіях".

Деталі: Ігнат зазначив, що, наприклад, "в ці секунди перебувають на окупованих територіях десь 8-9 винищувачів російських, кидають керовані авіабомби, пускають авіаційні ракети".

За його словами, "з F-16 їм не вдасться це робити". 

Пряма мова: "Перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі, ми повинні це всі розуміти".

Деталі: Речник Повітряних сил ЗСУ сказав, що "хочеться швидше", щоб Україна використовувала західні винищувачі, але процес непростий.

За його словами, українські аеродроми мають штучні злітно-посадкові смуги з бетонних плит, між якими є шви. "Якщо належно підготувати ті смуги, то жодних там проблем немає", – сказав він. 

Ігнат уточнив, що F-16 бували в Україні у 2012 році під час проведення Євро-2012: сідали на злітно-посадкові смуги аеродрому Миргород (Полтавська область), тоді українські пілоти пробували керувати ними в парі з досвідченими льотчиками. За таким же принципом у 2018 році пілоти літали на F-15 у Старокостянтинові.

За словами Ігната, у воєнний час, крім адаптованих і доглянутих злітно-посадкових смуг, "потрібно робити й іншу логістику, інфраструктуру, яка в умовах бойових дій буде захищати наші літаки, щоб ворог не зміг їх знищити на наших аеродромах". 

Він наголосив, що зараз десятки українських літаків виконують завдання в небі щодня – і ЗСУ навчилися берегти людей і техніку.  

Ігнат додав, що Україна планує отримати не лише американські F-16, а й інші західні винищувачі, зокрема шведські Saab JAS 39 Gripen. Вони будуть потроху замінювати стару радянську техніку. 

Тож західні партнери готуватимуть не лише пілотів, а й "авіаторів", які забезпечують польоти. 

"Збільшення (кількості) різних типів літаків – це серйозне навантаження: їх треба обслуговувати, їх треба ремонтувати, – але іншого виходу в нас немає. Ми йдемо тим шляхом. І поступово будемо виводити зі складу Повітряних сил стару радянську техніку, замінюючи її на такі літаки, як F-16, Gripen, а, можливо й інші, які стануть доступними для нас", – сказав Ігнат. 

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Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУвійна
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