Истребители F-16 способны изменить ход войны в Украине – Игнат

Самолеты F-16 и другие западные истребители способны изменить ход событий на фронте, потому что прикрытие с воздуха является ключом к успеху наземных операций, убеждены в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 21 августа

Прямая речь: "Решение (об обучении пилотов и предоставлении Украине западных самолетов – ред.) уже есть, ожидаем их реализации.

Я действительно говорил, что (с F-16) выиграем войну. Сразу не выиграем, конечно, но F-16 способен изменить ход событий, способен обеспечить нам то, что сегодня нужно больше всего – преимущество в воздухе на оккупированных территориях".

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Детали: Игнат отметил, что, например, "в эти секунды находятся на оккупированных территориях где-то 8-9 истребителей российских, бросают управляемые авиабомбы, пускают авиационные ракеты".

По его словам, "с F-16 им не удастся это делать".

Прямая речь: "Преимущество в воздухе – это ключ к успеху на земле, мы должны это все понимать".

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Детали: Спикер Воздушных сил ВСУ сказал, что "хочется скорее", чтобы Украина использовала западные истребители, но процесс непростой.

По его словам, украинские аэродромы имеют искусственные взлетно-посадочные полосы из бетонных плит, между которыми есть швы. "Если должным образом подготовить те полосы, то никаких там проблем нет", – сказал он.

Игнат уточнил, что F-16 бывали в Украине в 2012 году во время проведения Евро-2012: садились на взлетно-посадочные полосы аэродрома Миргород (Полтавская область), тогда украинские пилоты пробовали управлять ими в паре с опытными летчиками. По такому же принципу в 2018 году пилоты летали на F-15 в Староконстантинове.

По словам Игната, в военное время, кроме адаптированных и ухоженных взлетно-посадочных полос, "нужно делать и другую логистику, инфраструктуру, которая в условиях боевых действий будет защищать наши самолеты, чтобы враг не смог их уничтожить на наших аэродромах".

Он подчеркнул, что сейчас десятки украинских самолетов выполняют задачи в небе ежедневно – и ВСУ научились беречь людей и технику.

Игнат добавил, что Украина планирует получить не только американские F-16, но и другие западные истребители, в частности шведские Saab JAS 39 Gripen. Они будут понемногу заменять старую советскую технику.

Поэтому западные партнеры будут готовить не только пилотов, но и "авиаторов", которые обеспечивают полеты.

"Увеличение (количества) различных типов самолетов – это серьезная нагрузка: их надо обслуживать, их надо ремонтировать, но другого выхода у нас нет. Мы идем по этому пути. И постепенно будем выводить из состава Воздушных сил старую советскую технику, заменяя ее на такие самолеты, как F-16, Gripen, а, возможно, и другие, которые станут доступными для нас", – сказал Игнат.

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