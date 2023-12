"Гарантії безпеки": Люксембург приєднався до декларації G7 щодо України

Люксембург став ще однією країною-підписантом декларації "Групи семи" про підтримку України, яку було ухвалено на полях саміту НАТО у Вільнюсі і яку умовно називають декларацією про "гарантії безпеки".

Джерело: президент України Володимир Зеленський у X (Twitter), цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Я вдячний Люксембургу за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України.

Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини".

I am grateful to Luxembourg for joining the G7 Declaration on security guarantees for Ukraine. I thank Luxembourg and its people for their unwavering support for Ukraine, which is based on shared democratic ideals and the common interests of our Euro-Atlantic family 🇱🇺🇺🇦