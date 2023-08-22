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"Гарантії безпеки": Люксембург приєднався до декларації G7 щодо України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 13:11
Гарантії безпеки: Люксембург приєднався до декларації G7 щодо України
Прапор Люксембургу, фото picture alliance via Getty Images

Люксембург став ще однією країною-підписантом декларації "Групи семи" про підтримку України, яку було ухвалено на полях саміту НАТО у Вільнюсі і яку умовно називають декларацією про "гарантії безпеки".

Джерело: президент України Володимир Зеленський у X (Twitter), цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Я вдячний Люксембургу за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України. 

Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини".

Передісторія: 

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Теми: гарантії безпекиУкраїнадопомога Україні
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