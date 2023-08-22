"Гарантії безпеки": Люксембург приєднався до декларації G7 щодо України
Люксембург став ще однією країною-підписантом декларації "Групи семи" про підтримку України, яку було ухвалено на полях саміту НАТО у Вільнюсі і яку умовно називають декларацією про "гарантії безпеки".
Джерело: президент України Володимир Зеленський у X (Twitter), цитує "Європейська правда"
Пряма мова: "Я вдячний Люксембургу за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України.
Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини".
I am grateful to Luxembourg for joining the G7 Declaration on security guarantees for Ukraine. I thank Luxembourg and its people for their unwavering support for Ukraine, which is based on shared democratic ideals and the common interests of our Euro-Atlantic family 🇱🇺🇺🇦— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023
Передісторія:
- Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.
- 21 серпня Косово стало 26 державою, що приєдналася до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.
- Протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.
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