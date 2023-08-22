"Гарантії безпеки": Люксембург приєднався до декларації G7 щодо України

Люксембург став ще однією країною-підписантом декларації "Групи семи" про підтримку України, яку було ухвалено на полях саміту НАТО у Вільнюсі і яку умовно називають декларацією про "гарантії безпеки".

Джерело: президент України Володимир Зеленський у X (Twitter), цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Я вдячний Люксембургу за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України.

Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини".

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I am grateful to Luxembourg for joining the G7 Declaration on security guarantees for Ukraine. I thank Luxembourg and its people for their unwavering support for Ukraine, which is based on shared democratic ideals and the common interests of our Euro-Atlantic family 🇱🇺🇺🇦 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

21 серпня Косово стало 26 державою, що приєдналася до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.

Протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.

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