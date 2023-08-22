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"Гарантии безопасности": Люксембург присоединился к декларации G7 по Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 13:11
Гарантии безопасности: Люксембург присоединился к декларации G7 по Украине
Флаг Люксембурга, фото иллюстрации via Getty Images

Люксембург стал еще одной страной-подписантом декларации "Группы семи" о поддержке Украины, которая была принята на полях саммита НАТО в Вильнюсе и которую условно называют декларацией о "гарантиях безопасности".

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в X (Twitter), цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Я благодарен Люксембургу за присоединение к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Я благодарю Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, которая основывается на общих демократических идеалах и общих интересах нашей евроатлантической семьи".

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Темы: гарантии безопасностиУкраинапомощь Украине
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