"Гарантии безопасности": Люксембург присоединился к декларации G7 по Украине

Люксембург стал еще одной страной-подписантом декларации "Группы семи" о поддержке Украины, которая была принята на полях саммита НАТО в Вильнюсе и которую условно называют декларацией о "гарантиях безопасности".

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в X (Twitter), цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Я благодарен Люксембургу за присоединение к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Я благодарю Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, которая основывается на общих демократических идеалах и общих интересах нашей евроатлантической семьи".

I am grateful to Luxembourg for joining the G7 Declaration on security guarantees for Ukraine. I thank Luxembourg and its people for their unwavering support for Ukraine, which is based on shared democratic ideals and the common interests of our Euro-Atlantic family 🇱🇺🇺🇦