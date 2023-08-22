"Гарантии безопасности": Люксембург присоединился к декларации G7 по Украине

Люксембург стал еще одной страной-подписантом декларации "Группы семи" о поддержке Украины, которая была принята на полях саммита НАТО в Вильнюсе и которую условно называют декларацией о "гарантиях безопасности".

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в X (Twitter), цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Я благодарен Люксембургу за присоединение к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Я благодарю Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, которая основывается на общих демократических идеалах и общих интересах нашей евроатлантической семьи".

I am grateful to Luxembourg for joining the G7 Declaration on security guarantees for Ukraine. I thank Luxembourg and its people for their unwavering support for Ukraine, which is based on shared democratic ideals and the common interests of our Euro-Atlantic family 🇱🇺🇺🇦 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023

Предыстория:

Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

21 августа Косово стало 26-м государством, присоединившимся к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

В течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.

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