Руководитель ГУР о попытках защитить Крымский мост: Любимая привычка россиян, пусть топят

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не считает, что затопление паромов под Крымским (Керченским) мостом поможет российским оккупантам.

Источник: Кирилл Буданов в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии

Детали: На вопрос, может ли повредить морским дронам затопление российскими войсками кораблей для защиты Керченского моста, Буданов намекнул, что это не помешает Силам обороны.

Прямая речь: "Вы же понимаете, что мы это знаем. Во-вторых, пусть топят.

Слушайте, это любимая привычка россиян. Помните, в Севастополе стоит знаменитый памятник? Памятник затопленным кораблям. Ну, времена идут, а ничего не меняется. Но хочу вам напомнить, что когда они флот затопили, это особо им не помогло. Посмотрите в историю.

Они же, кстати, делали такое, когда захватывали Крым. Уже не помню, был ли то старый большой противолодочный корабль или сторожевой на входе в бухту Донузлав, когда не мог Олефиренко выйти. То же самое делали. Это, мне кажется, у них привычка больше – что-то где-то затопить и (думать, что) это как-то поможет".

Этому предшествовало: 22 августа ГУР сообщило, что российские захватчики для защиты Крымского моста от ударов начали затапливать в Керченском проливе паромы, планируя затопить не менее 6 плавсредств, а между ними установить боновые заграждения.

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