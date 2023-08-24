Руководитель ГУР о попытках защитить Крымский мост: Любимая привычка россиян, пусть топят
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не считает, что затопление паромов под Крымским (Керченским) мостом поможет российским оккупантам.
Источник: Кирилл Буданов в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии
Детали: На вопрос, может ли повредить морским дронам затопление российскими войсками кораблей для защиты Керченского моста, Буданов намекнул, что это не помешает Силам обороны.
Прямая речь: "Вы же понимаете, что мы это знаем. Во-вторых, пусть топят.
Слушайте, это любимая привычка россиян. Помните, в Севастополе стоит знаменитый памятник? Памятник затопленным кораблям. Ну, времена идут, а ничего не меняется. Но хочу вам напомнить, что когда они флот затопили, это особо им не помогло. Посмотрите в историю.
Они же, кстати, делали такое, когда захватывали Крым. Уже не помню, был ли то старый большой противолодочный корабль или сторожевой на входе в бухту Донузлав, когда не мог Олефиренко выйти. То же самое делали. Это, мне кажется, у них привычка больше – что-то где-то затопить и (думать, что) это как-то поможет".
Этому предшествовало: 22 августа ГУР сообщило, что российские захватчики для защиты Крымского моста от ударов начали затапливать в Керченском проливе паромы, планируя затопить не менее 6 плавсредств, а между ними установить боновые заграждения.
Предыстория:
- Известно о как минимум двух удачных атаках на Крымский мост. Первый удар по Крымскому мосту произошел утром 8 октября 2022 года, на следующий день после 70-летия Владимир Путина. Для него использовали грузовик со взрывчаткой, завернутой в пленку. Второй удар по мосту Украина нанесла в ночь на 17 июля 2023 года морскими надводными дронами, операцию назвали, как и дроны, "Морской малыш".
- Также 12 августа 2023 года в оккупированном Крыму в районе Керченского моста дважды за день раздавались взрывы. В Минобороны РФ заявили, что по Керченскому мосту пытались нанести удар С-200.
- По словам Буданова, 12 августа целью ударов был не мост.