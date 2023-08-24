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Руководитель ГУР о попытках защитить Крымский мост: Любимая привычка россиян, пусть топят

Елена РощинаЧетверг, 24 августа 2023, 16:47
Руководитель ГУР о попытках защитить Крымский мост: Любимая привычка россиян, пусть топят
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, Украинская правда

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не считает, что затопление паромов под Крымским (Керченским) мостом поможет российским оккупантам.

Источник: Кирилл Буданов в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии

Детали: На вопрос, может ли повредить морским дронам затопление российскими войсками кораблей для защиты Керченского моста, Буданов намекнул, что это не помешает Силам обороны.

Прямая речь: "Вы же понимаете, что мы это знаем. Во-вторых, пусть топят.

Слушайте, это любимая привычка россиян. Помните, в Севастополе стоит знаменитый памятник? Памятник затопленным кораблям. Ну, времена идут, а ничего не меняется. Но хочу вам напомнить, что когда они флот затопили, это особо им не помогло. Посмотрите в историю.

Они же, кстати, делали такое, когда захватывали Крым. Уже не помню, был ли то старый большой противолодочный корабль или сторожевой на входе в бухту Донузлав, когда не мог Олефиренко выйти. То же самое делали. Это, мне кажется, у них привычка больше – что-то где-то затопить и (думать, что) это как-то поможет".

Этому предшествовало: 22 августа ГУР сообщило, что российские захватчики для защиты Крымского моста от ударов начали затапливать в Керченском проливе паромы, планируя затопить не менее 6 плавсредств, а между ними установить боновые заграждения.

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Темы: Керченский мостКерченский проливКрымБуданов
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