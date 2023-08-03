В Одесі затримали юрисконсульта "партії Шарія": працював на російську розвідку

Юрисконсульта "партії Шарія", який працював на російську воєнну розвідку, затримали в Одесі.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Контррозвідка СБУ провела в Одесі багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримано ще одного агента головного управління генштабу ЗСУ РФ (більш відомого як ГРУ).



Він передавав агресору цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки "прильотів" ракет і ударів дронами-камікадзе".

Фото сбу

Деталі: Повідомляється, що зловмисник є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції "партії Шарія" в одній із райрад Одеської області.



Після повномасштабного вторгнення Росії він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя і за власним бажанням пішов до так званого "військового комісаріату Криму".

фото СБУ

Одесита завербував кадровий співробітник 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського ГРУ Григорій Іванов, який працював під прикриттям та представився співробітником ФСБ.



Зловмисник погодився працювати на РФ, отримав оперативний псевдонім "Diezel" і 500 доларів "авансу" за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Після цього фігурант повернувся в Одесу для збору розвідданих.

фото СБУ

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.



Також контррозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі і теж співпрацює з російським ГРУ, отримуючи щомісячну платню.