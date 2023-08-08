Повітряні сили попереджали про загрозу балістики
Вівторок, 8 серпня 2023, 00:35
Вночі 8 серпня Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття".
Деталі: Повітряну тривогу станом на 00:34 оголосили в Полтавській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській областях.
Після 00:50 повітряну тривогу оголосили в Кіровоградській і Черкаській областях.
Оновлено: О 01:20 почалися відбої тривоги в областях.
О 01:52 повітряники оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.