Рада у першому читанні підтримала повернення фінансових звітів партій

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про повернення обов’язку звітування партій про фінансування.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Telegram

Пряма мова: "Документ передбачає відновлення подання звітів політичними партіями та функцій НАЗК щодо їх перевірки, призупинених ще в 2020 році. Спершу – через COVID-19, а згодом через воєнний стан. Тобто востаннє партії звітували за третій квартал 2020 року".

"Після того, як закон набуде чинності, політичні партії мають подати звіти за всі періоди, за які не звітували, з 2020 року.

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На це законопроєктом відводиться 120 днів. На звітування щодо державного фінансування - 90 днів".

Деталі: Йдеться про законопроєкт поданий за ініціативи першого заступника Голови ВРУ Олександра Корнієнка № 9419-1.

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