Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада в первом чтении поддержала возвращение финансовых отчетов партий

"Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 16:57
Рада в первом чтении поддержала возвращение финансовых отчетов партий
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возвращении обязанности отчетности партий о финансировании.

Источник: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram

Прямая речь: "Документ предусматривает восстановление представления отчетов политическими партиями и функций НАПК по их проверке, приостановленных еще в 2020 году. Сначала - из-за COVID-19, а затем из-за военного положения. То есть последний раз партии отчитывались за третий квартал 2020 года".

"После того, как закон вступит в силу, политические партии должны подать отчеты за все периоды, за которые не отчитывались, с 2020 года.

Реклама:

На это законопроектом отводится 120 дней. На отчетность по государственному финансированию - 90 дней".

Детали: Речь идет о законопроекте, поданном по инициативе первого заместителя Председателя ВРУ Александра Корниенко № 9419-1.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Законопроекты о восстановлении обязательной отчетности 21 июля 2023 года подали Кабмин и народные депутаты по инициативе Корниенко.
  • За 2020-2022 годы парламентские политпартии получили из государственного бюджета почти 2 миллиарда гривен. Но на что они потрачены, не могли проконтролировать ни НАПК, ни общественность, ни избиратели.
  • На 2023 год в Государственном бюджете было предусмотрено более 886 миллионов гривен для финансирования уставной деятельности политических партий.

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Верховная Рада
В Раде приняла присягу новый нардеп от "Слуги народа"
Рада призвал мир не признавать псевдовыборы на оккупированных Россией территориях Украины
Еще один нардеп-"слуга" остался без мандата
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: