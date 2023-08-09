Рада в первом чтении поддержала возвращение финансовых отчетов партий

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возвращении обязанности отчетности партий о финансировании.

Источник: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram

Прямая речь: "Документ предусматривает восстановление представления отчетов политическими партиями и функций НАПК по их проверке, приостановленных еще в 2020 году. Сначала - из-за COVID-19, а затем из-за военного положения. То есть последний раз партии отчитывались за третий квартал 2020 года".

"После того, как закон вступит в силу, политические партии должны подать отчеты за все периоды, за которые не отчитывались, с 2020 года.

На это законопроектом отводится 120 дней. На отчетность по государственному финансированию - 90 дней".

Детали: Речь идет о законопроекте, поданном по инициативе первого заместителя Председателя ВРУ Александра Корниенко № 9419-1.

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