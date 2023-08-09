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Рада в первом чтении поддержала возвращение финансовых отчетов партий

"Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 16:57
Рада в первом чтении поддержала возвращение финансовых отчетов партий
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возвращении обязанности отчетности партий о финансировании.

Источник: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram

Прямая речь: "Документ предусматривает восстановление представления отчетов политическими партиями и функций НАПК по их проверке, приостановленных еще в 2020 году. Сначала - из-за COVID-19, а затем из-за военного положения. То есть последний раз партии отчитывались за третий квартал 2020 года".

"После того, как закон вступит в силу, политические партии должны подать отчеты за все периоды, за которые не отчитывались, с 2020 года.

На это законопроектом отводится 120 дней. На отчетность по государственному финансированию - 90 дней".

Детали: Речь идет о законопроекте, поданном по инициативе первого заместителя Председателя ВРУ Александра Корниенко № 9419-1.

Предыстория:

  • Законопроекты о восстановлении обязательной отчетности 21 июля 2023 года подали Кабмин и народные депутаты по инициативе Корниенко.
  • За 2020-2022 годы парламентские политпартии получили из государственного бюджета почти 2 миллиарда гривен. Но на что они потрачены, не могли проконтролировать ни НАПК, ни общественность, ни избиратели.
  • На 2023 год в Государственном бюджете было предусмотрено более 886 миллионов гривен для финансирования уставной деятельности политических партий.

Темы: Верховная Рада
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