В окупованому Севастополі після вибухів вирішили перевіряти укриття
Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв після останніх вибухів і прильотів вирішив перевірити укриття в місті, але каже, що Росія не буде упорядковувати всі укриття.
Джерело: Развожаєв у Telegram
Пряма мова Развожаєва: "Ми готували укриття, поки в місті було відносно спокійно, ще рік тому. Але те, що відбувається зараз - це вже реальність...
Доручив почати обходи тимчасових укриттів і розбиратися з усіма ситуаціями...
З приводу укриттів хочу донести ще один важливий момент: не чекайте, що хтось прийде і зробить там запаси води, встановить крісла, настили, зроблять вентиляцію.
Упорядкувати так усі тимчасові укриття неможливо, на це потрібні мільярди".
Передісторія: Окупанти раніше 23 вересня заявляли про вибухи в Севастополі, нібито працювала ППО, а з неба падали уламки ракет.
Пізніше була ще одна атака, Развожаєв закликав людей не підходити до вікон і шукати укриття.
Нагадаємо:
- Вранці 22 вересня Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
- Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".
- За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
- Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
- До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.