В окупованому Севастополі після вибухів вирішили перевіряти укриття

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв після останніх вибухів і прильотів вирішив перевірити укриття в місті, але каже, що Росія не буде упорядковувати всі укриття.

Джерело: Развожаєв у Telegram

Пряма мова Развожаєва: "Ми готували укриття, поки в місті було відносно спокійно, ще рік тому. Але те, що відбувається зараз - це вже реальність...

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Доручив почати обходи тимчасових укриттів і розбиратися з усіма ситуаціями...

З приводу укриттів хочу донести ще один важливий момент: не чекайте, що хтось прийде і зробить там запаси води, встановить крісла, настили, зроблять вентиляцію.

Упорядкувати так усі тимчасові укриття неможливо, на це потрібні мільярди".

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Передісторія: Окупанти раніше 23 вересня заявляли про вибухи в Севастополі, нібито працювала ППО, а з неба падали уламки ракет.

Пізніше була ще одна атака, Развожаєв закликав людей не підходити до вікон і шукати укриття.

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