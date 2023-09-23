Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованому Севастополі після вибухів вирішили перевіряти укриття

Роман ПетренкоСубота, 23 вересня 2023, 15:57
В окупованому Севастополі після вибухів вирішили перевіряти укриття
фото: крим.реалії

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв після останніх вибухів і прильотів вирішив перевірити укриття в місті, але каже, що Росія не буде упорядковувати всі укриття.

Джерело: Развожаєв у Telegram

Пряма мова Развожаєва: "Ми готували укриття, поки в місті було відносно спокійно, ще рік тому. Але те, що відбувається зараз - це вже реальність...

Реклама:

Доручив почати обходи тимчасових укриттів і розбиратися з усіма ситуаціями...

З приводу укриттів хочу донести ще один важливий момент: не чекайте, що хтось прийде і зробить там запаси води, встановить крісла, настили, зроблять вентиляцію.

Упорядкувати так усі тимчасові укриття неможливо, на це потрібні мільярди".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Окупанти раніше 23 вересня заявляли про вибухи в Севастополі, нібито працювала ППО, а з неба падали уламки ракет.

Пізніше була ще одна атака, Развожаєв закликав людей не підходити до вікон і шукати укриття.

Нагадаємо:

  • Вранці 22 вересня Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
  • Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".
  • За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
  • Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
  • До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Теми: КримСевастопольукриттяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден знайшов "інший спосіб" допомогти Україні – Politico

оновленоПовітряні сили повідомили про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

Усі новини...
Крим
У мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
У Севастополі нова ракетна атака: вила сирена, окупанти закликали людей шукати укриття
У Севастополі вибухи, з неба падають уламки ракети - окупанти
Останні новини
03:14
Трамп хоче стати спікером Палати представників США
02:28
Байден знайшов "інший спосіб" допомогти Україні – Politico
01:49
На Черкащині було чути вибухи
01:21
Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і вдова військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомили про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
Усі новини...
Реклама: