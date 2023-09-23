В оккупированном Севастополе после взрывов решили проверять укрытия

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев после последних взрывов и прилетов решил проверить укрытия в городе, но говорит, что Россия не будет благоустраивать все укрытия.

Источник: Развожаев в Telegram

Прямая речь Развожаева: "Мы готовили убежища, пока в городе было относительно спокойно, еще год назад. Но то, что происходит сейчас — это уже реальность...

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Поручил начать обходы по временным укрытиям и разбираться со всеми ситуациями...

По поводу укрытий хочу донести еще один важный момент: не ждите, что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделают вентиляцию.

Предыстория: Оккупанты ранее 23 сентября заявляли о взрывах в Севастополе, якобы работала ПВО, а с неба падали обломки ракет.

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Позже была еще одна атака, Развожаев призывал людей не подходить к окнам и искать укрытия.

Напомним: