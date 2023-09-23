В оккупированном Севастополе после взрывов решили проверять укрытия
Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев после последних взрывов и прилетов решил проверить укрытия в городе, но говорит, что Россия не будет благоустраивать все укрытия.
Источник: Развожаев в Telegram
Прямая речь Развожаева: "Мы готовили убежища, пока в городе было относительно спокойно, еще год назад. Но то, что происходит сейчас — это уже реальность...
Поручил начать обходы по временным укрытиям и разбираться со всеми ситуациями...
По поводу укрытий хочу донести еще один важный момент: не ждите, что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделают вентиляцию.
Предыстория: Оккупанты ранее 23 сентября заявляли о взрывах в Севастополе, якобы работала ПВО, а с неба падали обломки ракет.
Позже была еще одна атака, Развожаев призывал людей не подходить к окнам и искать укрытия.
Напомним:
- Утром 22 сентября Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
- Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
- По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
- Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.
- К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.