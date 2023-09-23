Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Севастополе после взрывов решили проверять укрытия

Роман ПетренкоСуббота, 23 сентября 2023, 15:57
В оккупированном Севастополе после взрывов решили проверять укрытия
фото: крым.реалии

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев после последних взрывов и прилетов решил проверить укрытия в городе, но говорит, что Россия не будет благоустраивать все укрытия.

Источник: Развожаев в Telegram

Прямая речь Развожаева: "Мы готовили убежища, пока в городе было относительно спокойно, еще год назад. Но то, что происходит сейчас — это уже реальность...

Реклама:

Поручил начать обходы по временным укрытиям и разбираться со всеми ситуациями...

По поводу укрытий хочу донести еще один важный момент: не ждите, что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделают вентиляцию.

Предыстория: Оккупанты ранее 23 сентября заявляли о взрывах в Севастополе, якобы работала ПВО, а с неба падали обломки ракет.

ВИДЕО ДНЯ

Позже была еще одна атака, Развожаев призывал людей не подходить к окнам и искать укрытия.

Напомним:

  • Утром 22 сентября Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
  • Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
  • По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
  • Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.
  • К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.

Темы: КрымСевастопольукрытиеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден нашел "другой способ" помочь Украине – Politico

ОбновленоВоздушные силы сообщили об угрозе БПЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

Все новости...
Крым
В сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
В Севастополе новая ракетная атака: выла сирена, оккупанты призывали людей искать укрытия
В Севастополе взрывы, с неба падают обломки ракеты – оккупанты
Последние новости
02:28
Байден нашел "другой способ" помочь Украине – Politico
01:49
В Черкасской области были слышны взрывы
01:21
В результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии погибли более 100 человек
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщили об угрозе БПЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
Все новости...
Реклама: