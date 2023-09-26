Экспредседателю Верховного суда Князеву третий раз уменьшили залог
Апелляция ВАКС 26 сентября оставила бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в СИЗО, но уменьшила залог еще на 10 миллионов гривен.
Источник: Центр противодействия коррупции
Детали: На заседании защита Князева просил заменить ему содержание под стражей на круглосуточный домашний арест. Князев уверял, что не собирается скрываться от правосудия и готов отбывать наказание, если суд сочтет его виновным.
Князев жаловался на арест всего имущества и счетов. В частности сообщил, что из-за этого у него нет средств даже на то, чтобы оплатить в СИЗО доступ в Интернет.
Дословно ЦПК: "А из-за отсутствия доступа к сети у него, якобы, нет возможности должным образом готовиться к суду. Именно из-за ареста имущества он не имеет возможности внести залог. За него якобы тоже никто не планирует вносить залог, поэтому Князев назвал заключение под стражу фактически безальтернативной мерой пресечения.
Заслушав доводы сторон, коллегия под председательством судьи Семенникова решила оставить Князева под стражей, но уменьшила размер залога с 55 млн. до 45 млн. гривен".
Предыстория:
- 15 мая детективы НАБУ задержали главу Верховного суда Всеволода Князева. По утверждению следствия, это произошло при получении взятки почти в 3 млн долларов ($2,7 млн). Детективы также провели обыски у других судей ВС.
- Деньги судьям передали якобы за решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждает, что он не имеет никакого отношения к даче взятки.
- ВРП предоставила разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.
- Судьи Верховного суда после задержания Князева уволили его с поста главы.
- 31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась отпускать из-под стражи Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог со 107,3 млн грн до 75 млн грн.
- 5 сентября Высший антикоррупционный суд второй раз уменьшил размер залога Князеву – с 75-ти до 55 миллионов гривен.