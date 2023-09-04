Українські військові відбили атаки на Бахмутському та Мар’їнському напрямках – Генштаб
За минулу добу російська армія завдала 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, 42 рази обстріляла українську територію з реактивних систем залпового вогню.
Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 4 вересня
Деталі: За добу на фронті відбулось 22 бойових зіткнення. Росія вела безуспішні наступальні дії на Лиманському напрямку в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.
Українські захисники відбили російські атаки на Бахмутському напрямку північніше Кліщіївки Донецької області та на Мар’їнському напрямку в районі Мар’їнки Донецької області.
Дослівно: "Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетним комплексам противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління противника".
Передісторія:
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у понеділок, 4 вересня, повідомила, що українські війська минулого тижня звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку та продовжують наступ в районі Новоданилівки – Новопрокопівки.
- За минулу добу українські захисники знищили ще 460 загарбників, 37 дронів і 29 артилерійських систем ворога.