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Українські військові відбили атаки на Бахмутському та Мар’їнському напрямках – Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 19:04
Українські військові відбили атаки на Бахмутському та Мар’їнському напрямках – Генштаб
Ілюстративне фото: 37 окрема бригада морської піхоти

За минулу добу російська армія завдала 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, 42 рази обстріляла українську територію з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 4 вересня

Деталі: За добу на фронті відбулось 22 бойових зіткнення. Росія вела безуспішні наступальні дії на Лиманському напрямку в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

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Українські захисники відбили російські атаки на Бахмутському напрямку північніше Кліщіївки Донецької області та на Мар’їнському напрямку в районі Мар’їнки Донецької області.

Дослівно: "Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління противника".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у понеділок, 4 вересня, повідомила, що українські війська минулого тижня звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку та продовжують наступ в районі Новоданилівки – Новопрокопівки.
  • За минулу добу українські захисники знищили ще 460 загарбників, 37 дронів і 29 артилерійських систем ворога.

Теми: Генштабвійнаобстріл
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