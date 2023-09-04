Украинские военные отбили атаки на Бахмутском и Марьинском направлениях – Генштаб
За минувшие сутки российская армия нанесла 5 ракетных и 68 авиационных ударов, 42 раза обстреляла украинскую территорию из реактивных систем залпового огня.
Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 4 сентября
Детали: За сутки на фронте состоялось 22 боевых столкновения. Россия вела безуспешные наступательные действия на Лиманском направлении в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.
Украинские защитники отбили российские атаки на Бахмутском направлении севернее Клищеевки Донецкой области и на Марьинском направлении в районе Марьинки Донецкой области.
Дословно: "Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника".
Предыстория:
- Заместитель министра обороны Анна Маляр в понедельник, 4 сентября, сообщила, что украинские войска на прошлой неделе освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении и продолжают наступление в районе Новоданиловки - Новопрокоповки.
- За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 460 захватчиков, 37 дронов и 29 артиллерийских систем врага.