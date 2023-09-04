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Украинские военные отбили атаки на Бахмутском и Марьинском направлениях – Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 19:04
Украинские военные отбили атаки на Бахмутском и Марьинском направлениях – Генштаб
Иллюстративное фото: 37 отдельная бригада морской пехоты

За минувшие сутки российская армия нанесла 5 ракетных и 68 авиационных ударов, 42 раза обстреляла украинскую территорию из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 4 сентября

Детали: За сутки на фронте состоялось 22 боевых столкновения. Россия вела безуспешные наступательные действия на Лиманском направлении в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

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Украинские защитники отбили российские атаки на Бахмутском направлении севернее Клищеевки Донецкой области и на Марьинском направлении в районе Марьинки Донецкой области.

Дословно: "Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника".

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Предыстория:

  • Заместитель министра обороны Анна Маляр в понедельник, 4 сентября, сообщила, что украинские войска на прошлой неделе освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении и продолжают наступление в районе Новоданиловки - Новопрокоповки.
  • За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 460 захватчиков, 37 дронов и 29 артиллерийских систем врага.

Темы: Генштабвойнаобстрел
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