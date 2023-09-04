Украинские военные отбили атаки на Бахмутском и Марьинском направлениях – Генштаб

За минувшие сутки российская армия нанесла 5 ракетных и 68 авиационных ударов, 42 раза обстреляла украинскую территорию из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 4 сентября

Детали: За сутки на фронте состоялось 22 боевых столкновения. Россия вела безуспешные наступательные действия на Лиманском направлении в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

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Украинские защитники отбили российские атаки на Бахмутском направлении севернее Клищеевки Донецкой области и на Марьинском направлении в районе Марьинки Донецкой области.

Дословно: "Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника".

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