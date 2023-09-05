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Зеленський після зустрічі з військовими: Ставка розгляне питання РЕБ

"Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 01:57
Зеленський після зустрічі з військовими: Ставка розгляне питання РЕБ
Володимир Зеленський, фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що все, чого не вистачає воїнам, які йдуть в бій, особливо наявність засобів радіоелектронної  боротьби, буде питанням для учасників Ставки.

Джерело: вечірнє звернення Президента

Пряма мова: "Надзвичайно важливо – підтримати наших воїнів, поспілкуватися з комбригами, комбатами. Це дуже-дуже корисно – почути від тих, хто йде у бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників Ставки. Особливо щодо РЕБ (радіоелектронна боротьба – ред.) – усе почули, хлопці".

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Деталі: Окрім цього, Зеленський вручив понад 50 нагород: "Золоті Зірки" Героям України – майору Олегу Дмитруку, ДШВ, та полковнику Віктору Сікозі, морська піхота. 

Також президент нагородив військових лікарів, подякував колективам стабпунктів – "величні люди, рятують героїв, повертають життя, повертають силу".

За його словами, це "справжній український характер, козацький, коли хлопці відновлюються після поранень, повертаються на позиції до своїх побратимів і знову знищують окупанта".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: У понеділок Зеленський відвідав українських військових у Донецькій та Запорізькій областях. Він вручив нагороди та поспілкувався з воїнами.

Теми: Зеленськийвійна
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