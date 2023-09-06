"Покарати чи підвищити?": у Зеленського думають про посаду для Резнікова

Олексія Резнікова після відставки з посади міністра оборони на тлі скандалів щодо держзакупівель для армії можуть призначити послом України до Великої Британії, однак офіційний агреман ще не надходив.

Джерело: стаття "Української правди" "Четвертий міністр оборони Зеленського. Чому президент міняє Резнікова на Умєрова"

Деталі: 5 вересня Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з Кабміну – монобільшість проводжала його оплесками, проте що буде далі з Резніковим, достеменно невідомо.

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Після звільнення посла у Великій Британії Вадима Пристайка у владних кабінетах ширилися розмови, що його місце може зайняти Резніков. На запитання УП, чи справді Резнікова планують відправити в Лондон, один із топів президентської команди ввечері 5 вересня відповів: "План саме такий".

Однак, за даними джерел у дипломатичних колах, через посольство України у Великій Британії офіційний агреман на призначення Резнікова ще не приходив.

За даними УП, ще в лютому Зеленський натякав журналістам на готовність відправити Резнікова у відставку, проте всерйоз про його заміну в Міноборони почали думати в середині липня після того, як 11 країн-партнерів утворили "літакову коаліцію" і визначили умови навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. Одночасно в середовищі військових наростали претензії до швидкості і стабільності поставок амуніції та зброї.

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УП описувала ситуації зі зривом поставок оплаченої авансом зброї, невиконання українськими й західними компаніями контрактів із Міноборони на десятки мільярдів гривень. Через це військові під час контрнаступу не отримують атрпостріли та міни, а в МОУ часто бракує грошей, щоб укласти нові контракти.

Зараз ситуація з контрактами Міноборони покращилася, але за перші місяці вторгнення закупівельники Міноборони уклали стільки сумнівних угод, що тепер це коштує армії мільярди де факто втрачених гривень і гальмує багато важливих проєктів.

Також суспільство обурили скандали довкола закупівель харчів для війська, зокрема яєць, а також одягу – а саме курток.

Те, що Резніков не зміг побудувати робочу систему контролю за закупівлями зброї і тилового забезпечення, стало фундаментальною причиною його відставки, про яку йшлося ще з лютого.

Тоді Резніков був готовий піти на посаду міністра юстиції. Але голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відстоював чинного міністра юстиції Дениса Малюську і переконав президента, що Резнікова краще перевести в Міністерство стратегічних галузей промисловості.

"Давид прийшов до Зеленського і каже: "Стоп, ми хочемо Льошу покарати чи підвищити?". Президент сказав: "Покарати". Арахамія: "Так ми ж його в Мін'юсті, виходить, підвищуємо! Давайте дамо йому міністерство Рябікіна, нехай запустить там роботу", – пригадують діалог президента з головою фракції "Слуга народу" свідки тієї розмови.

Резніков тоді публічно заявив, що якби йому пропонували Мінстратегпром, він би відмовився. І лишився на посаді.

Наприкінці серпня у влади з’явилася кандидатура Рустема Умєрова на посаду міністра оборони – і відставка Резнікова відбулася.

Передісторія:

10 серпня "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у владі повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.

19 серпня Олексій Резніков заявив, що посада міністра для нього – "тимчасова історія", а звільнитися він може і сам.

28 серпня Резніков розповів, що обговорював із президентом можливості переходу на іншу посаду, але рішення має ухвалити сам Володимир Зеленський.

3 вересня Зеленський заявив, що замінить міністра оборони, бо Міноборони "потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому".

5 вересня Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони, а 6 вересня призначила замість нього колишього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

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