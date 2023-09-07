Польща планує збільшити обсяги виробництва гаубиць Krab

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький підписав лист про наміри профінансувати будівництво другої лінії виробництва гаубиць Krab.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Wprost.

Деталі: Наразі відомі польські гаубиці виробляють на заводі у місті Стальова Воля. Нове підприємство з виробництва Krab планують запустити у місті Глівіце.

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Уряд Польщі має намір вкласти 850 мільйонів злотих (майже 200 мільйонів доларів).

"Ці кошти дозволять обладнати нові виробничі цехи, щоб найближчим часом, як тільки ми зможемо організувати технологічний процес, на заводі Бумар-Лабендах було вироблено близько 50 Krab", – зазначив Моравецький.

Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про наміри виробляти в країні південнокорейську військову техніку.

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Крім того, Польща створює у себе виробництво комплектуючих для американських винищувачів F-16.