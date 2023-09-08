Зеленський ввів Умєрова до складу ставки та РНБО
П'ятниця, 8 вересня 2023, 23:51
Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ставки Верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки та оборони новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова й вивів звідти Олексія Резнікова.
Джерело: укази президента на сайті ОП
Деталі: Зокрема, указом №572 Зеленський ввій до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача нового міністра оборони Умєрова та вивів звідти його попередника Олексія Резнікова.
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Іншим указом президент ввів нового очільника МОУ до складу РНБО та вивів звідти Резнікова.
Передісторія:
- 6 вересня Верховна Рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони.
- Серед першочергових планів нового очільника Міноборони – аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво.
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