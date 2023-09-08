Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський ввів Умєрова до складу ставки та РНБО

Альона Мазуренко П'ятниця, 8 вересня 2023, 23:51
Зеленський ввів Умєрова до складу ставки та РНБО
РУСТЕМ УМЄРОВ, GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ставки Верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки та оборони новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова й вивів звідти Олексія Резнікова.

Джерело: укази президента на сайті ОП

Деталі: Зокрема, указом №572 Зеленський ввій до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача нового міністра оборони Умєрова та вивів звідти його попередника Олексія Резнікова.

Реклама:

Іншим указом президент ввів нового очільника МОУ до складу РНБО та вивів звідти Резнікова. 

Передісторія: 

  • 6 вересня Верховна Рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони.
  • Серед першочергових планів нового очільника Міноборони – аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво.

Читайте також: Четвертий міністр оборони Зеленського. Чому президент міняє Резнікова на Умєрова

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗеленськийРНБОУмєров РустемМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Коломойський отримав нову підозру − СБУ

фотоСБУ прийшла з обшуками до Шуфрича: підозрюють у держзраді − джерела

ЗСУ штурмом взяли Андріївку і мають успіх поблизу Кліщіївки на Донеччині − Генштаб

Сину Байдена оголосили звинувачення: загрожує до 25 років ув’язнення

відеоУкраїнцям показали, як морські дрони можуть вражати кораблі й мости

фотоСБУ: в Києві викрили ексадвоката, який закликав захопити владу в Україні

Усі новини...
Зеленський
Зеленський анонсував важливий міжнародний захід: Деталі згодом
Зеленський: Контрнаступ йде швидше, ніж вводяться нові санкції
Зеленський: Є інформація, що Путін убив Пригожина
Останні новини
09:47
Російський десантний корабель знищили, а на відновлення субмарини треба роки − британська розвідка
09:43
Третя ОШБ повідомила, як звільняла Андріївку: бригада росіян розбита вщент
09:22
Угорщина погрожує блокувати вступ Швеції в НАТО через "образливе" відео
09:19
Перед виборами у Словаччині лідирує партія експрем’єра, який проти поставок зброї Україні
09:03
Коломойський отримав нову підозру − СБУ
09:02
Німеччина протестувала сирени цивільної оборони, але в Берліні вони не зазвучали
08:59
фотоСБУ прийшла з обшуками до Шуфрича: підозрюють у держзраді − джерела
08:58
інфографікаПовітряні сили вночі знищили всі 17 "Шахедів", які атакували Хмельниччину
08:51
Дуда повідомив, що планує зустріч із Зеленським у Нью-Йорку
08:25
Литва позбавить громадянства фігуристку, яка виступає в Росії
Усі новини...
Реклама: