Зеленський ввів Умєрова до складу ставки та РНБО

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ставки Верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки та оборони новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова й вивів звідти Олексія Резнікова.

Джерело: укази президента на сайті ОП

Деталі: Зокрема, указом №572 Зеленський ввій до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача нового міністра оборони Умєрова та вивів звідти його попередника Олексія Резнікова.

Реклама:

Іншим указом президент ввів нового очільника МОУ до складу РНБО та вивів звідти Резнікова.

Передісторія:

6 вересня Верховна Рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони.

Серед першочергових планів нового очільника Міноборони – аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво.

Читайте також: Четвертий міністр оборони Зеленського. Чому президент міняє Резнікова на Умєрова