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Зеленський ввів Умєрова до складу ставки та РНБО

Альона Мазуренко П'ятниця, 8 вересня 2023, 23:51
Зеленський ввів Умєрова до складу ставки та РНБО
РУСТЕМ УМЄРОВ, GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ставки Верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки та оборони новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова й вивів звідти Олексія Резнікова.

Джерело: укази президента на сайті ОП

Деталі: Зокрема, указом №572 Зеленський ввій до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача нового міністра оборони Умєрова та вивів звідти його попередника Олексія Резнікова.

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Іншим указом президент ввів нового очільника МОУ до складу РНБО та вивів звідти Резнікова. 

Передісторія: 

  • 6 вересня Верховна Рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони.
  • Серед першочергових планів нового очільника Міноборони – аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво.

Читайте також: Четвертий міністр оборони Зеленського. Чому президент міняє Резнікова на Умєрова

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Теми: ЗеленськийРНБОУмєров РустемМіноборони
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