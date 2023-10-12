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Кількість жертв удару по Грозі знову зросла: померла жінка

Ірина БалачукЧетвер, 12 жовтня 2023, 10:30
Кількість жертв удару по Грозі знову зросла: померла жінка
Загибла людина і пошкоджене авто у результаті російського удару по селу Гроза 5 жовтня. Фото з Telegram Олега Синєгубова

У лікарні померла жінка, яка постраждала внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня, таким чином кількість цієї жертв російської атаки зросла до 56.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Кількість загиблих внаслідок удару по с. Гроза збільшилась до 56 осіб. Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка".

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Що було раніше: Служба безпеки України повідомила, що "по гарячих слідах" встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

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Передісторія

  • 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. Там тоді проходили поминки за померлим військовим.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.
  • Станом на ранок 6 жовтня було відомо про 52 загиблих. Серед загиблих – вдова і син військового, за яким були поминки після його перепоховання в рідному селі. Син перепохованого був колишнім військовим, що демобілізувався, – він загинув разом із дружиною.
  • Російські війська могли завдати удар по кафе в селі Гроза, думаючи, що там є українські військові, – однак там були лише цивільні люди, наголосили у прокуратурі Харківської області.
  • Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав мотивом удару по Грозі те, що там був похорон нібито "високопоставленого українського націоналіста".

Теми: Харківська областьвійнажертви
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