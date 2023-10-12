Кількість жертв удару по Грозі знову зросла: померла жінка

Загибла людина і пошкоджене авто у результаті російського удару по селу Гроза 5 жовтня. Фото з Telegram Олега Синєгубова

У лікарні померла жінка, яка постраждала внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня, таким чином кількість цієї жертв російської атаки зросла до 56.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Кількість загиблих внаслідок удару по с. Гроза збільшилась до 56 осіб. Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка".

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Що було раніше: Служба безпеки України повідомила, що "по гарячих слідах" встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

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