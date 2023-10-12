Количество жертв удара по Грозе снова возросло: умерла женщина
В больнице умерла женщина, пострадавшая в результате ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине 5 октября, таким образом количество этой жертв российской атаки возросло до 56.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Количество погибших в результате удара по с. Гроза увеличилось до 56 человек. Вчера вечером в реанимации умерла 53-летняя женщина".
Что было раньше: Служба безопасности Украины сообщила, что "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.
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"Дитинка у морзі лежить. Не знаєм, чи наша". Як село Гроза переживає масове вбивство та готується до поховання жертв росіян
Передісторія:
- 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. Там тоді проходили поминки за померлим військовим.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.
- Російські війська могли завдати удар по кафе в селі Гроза, думаючи, що там є українські військові, – однак там були лише цивільні люди, наголосили у прокуратурі Харківської області.
- Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав мотивом удару по Грозі те, що там був похорон нібито "високопоставленого українського націоналіста".
- 10 жовтня стало відомо, що криміналісти ідентифікували 53 загиблих під час ракетного удару по Грозі, але кількість жертв може ще зрости.