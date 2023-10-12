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Количество жертв удара по Грозе снова возросло: умерла женщина

Ирина БалачукЧетверг, 12 октября 2023, 10:30
Количество жертв удара по Грозе снова возросло: умерла женщина
Погибший человек и поврежденное авто в результате российского удара по селу Гроза 5 октября. Фото из Telegram Олега Синегубова

В больнице умерла женщина, пострадавшая в результате ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине 5 октября, таким образом количество этой жертв российской атаки возросло до 56.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Количество погибших в результате удара по с. Гроза увеличилось до 56 человек. Вчера вечером в реанимации умерла 53-летняя женщина".

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Что было раньше: Служба безопасности Украины сообщила, что "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.

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Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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