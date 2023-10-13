Армія оборони Ізраїлю показала, як відбила в ХАМАСу військовий пост
П'ятниця, 13 жовтня 2023, 05:11
Ізраїльські військові з елітного підрозділу 13-ї флотилії показали, як 7 жовтня відновили контроль над військовим постом Суфа в районі огорожі з Сектором Гази.
Джерело: Армія оборони Ізраїлю у X (Twitter)
Деталі: Бійці врятували близько 250 заручників.
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Понад 60 терористів ХАМАС було нейтралізовано, а 26 затримано, включно з заступником командира південної військово-морської дивізії ХАМАС Мухаммадом Абу Аалі.
The Flotilla 13 elite unit was deployed to the area surrounding the Gaza security fence in a joint effort to regain control of the Sufa military post on October 7th.— Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023
The soldiers rescued around 250 hostages alive.
60+ Hamas terrorists were neutralized and 26 were… pic.twitter.com/DWdHKZgdLw
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі.
- 10 жовтня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.
- Станом на 12 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі перевищує 1 300 людей, у Секторі Гази загинули понад 1 400 людей.