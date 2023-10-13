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Армія оборони Ізраїлю показала, як відбила в ХАМАСу військовий пост

"Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 05:11
Армія оборони Ізраїлю показала, як відбила в ХАМАСу військовий пост
Скриншот відео Israel Defense Forces

Ізраїльські військові з елітного підрозділу 13-ї флотилії показали, як 7 жовтня відновили контроль над військовим постом Суфа в районі огорожі з Сектором Гази.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю у X (Twitter)

Деталі: Бійці врятували близько 250 заручників.

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Понад 60 терористів ХАМАС було нейтралізовано, а 26 затримано, включно з заступником командира південної військово-морської дивізії ХАМАС Мухаммадом Абу Аалі.

Передісторія: 

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Теми: ІзраїльСектор Гази
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