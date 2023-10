Армія оборони Ізраїлю показала, як відбила в ХАМАСу військовий пост

Ізраїльські військові з елітного підрозділу 13-ї флотилії показали, як 7 жовтня відновили контроль над військовим постом Суфа в районі огорожі з Сектором Гази.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю у X (Twitter)

Деталі: Бійці врятували близько 250 заручників.

Реклама:

Понад 60 терористів ХАМАС було нейтралізовано, а 26 затримано, включно з заступником командира південної військово-морської дивізії ХАМАС Мухаммадом Абу Аалі.

The Flotilla 13 elite unit was deployed to the area surrounding the Gaza security fence in a joint effort to regain control of the Sufa military post on October 7th.



The soldiers rescued around 250 hostages alive.



60+ Hamas terrorists were neutralized and 26 were… pic.twitter.com/DWdHKZgdLw