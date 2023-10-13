На Князєва склали адмінпротокол: "знімав" квартиру в елітному районі Києва за 1 тисячу гривень
В НАЗК склали протокол про адміністративне правопорушення щодо голови Верховного Суду Всеволода Князєва, який "знімав" квартиру на понад 130 кв.м в елітному районі Києва за 1 тисячу гривень.
Джерело: НАЗК
Дослівно: "Голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків) стосовно голови Верховного Суду Всеволода Князєва.
Згідно з законом "Про запобігання корупції" суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб (на сьогодні ця сума становить 2 684 грн)".
Деталі: Подарунком також є майно, що передається у платне користування за ціною, що є нижчою мінімальної ринкової.
Повідомляється, що Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) Києва площею 133 кв.м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.
Згідно з договором про оренду, укладеним наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн.
НАЗК відправило Князєву протокол поштою та проінформувало про його складання Раду суддів України.
Упродовж 2020-2023 років НАЗК склало 21 протокол (стосовно 18 суддів) за фактами виявленого конфлікту інтересів, у тому числі пов'язаного з отриманням подарунків.
Передісторія:
- 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного Суду і адвоката було викрито "на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.
- ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.
- 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного Суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.
- Всеволод Князєв перебуває в СІЗО, однак Апеляційна палата ВАКС уже тричі зменшувала йому заставу: 31 травня – зі 107,3 млн грн до 75 млн грн, 5 вересня – з 75-ти до 55 мільйонів гривень, 26 вересня – з 55 млн до 45 млн гривень.
- Князєв скаржився, що через арешт всього майна та рахунків він немає коштів навіть на те, щоб оплатити у СІЗО доступ до Інтернету.
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