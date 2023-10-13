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На Князєва склали адмінпротокол: "знімав" квартиру в елітному районі Києва за 1 тисячу гривень

Альона Мазуренко П'ятниця, 13 жовтня 2023, 12:03
На Князєва склали адмінпротокол: знімав квартиру в елітному районі Києва за 1 тисячу гривень
ВСЕВОЛОД КНЯЗЄВ, ФОТО З СУДОВО-ЮРИДИЧНОЇ ГАЗЕТИ - SUD.UA

В НАЗК склали протокол про адміністративне правопорушення щодо голови Верховного Суду Всеволода Князєва, який "знімав" квартиру на понад 130 кв.м в елітному районі Києва за 1 тисячу гривень. 

Джерело: НАЗК

Дослівно: "Голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків) стосовно голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

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Згідно з законом "Про запобігання корупції" суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб (на сьогодні ця сума становить 2 684 грн)".

Деталі: Подарунком також є майно, що передається у платне користування за ціною, що є нижчою мінімальної ринкової.

Повідомляється, що Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) Києва площею 133 кв.м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

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Згідно з договором про оренду, укладеним наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн.

НАЗК відправило Князєву протокол поштою та проінформувало про його складання Раду суддів України.

Упродовж 2020-2023 років НАЗК склало 21 протокол (стосовно 18 суддів) за фактами виявленого конфлікту інтересів, у тому числі пов'язаного з отриманням подарунків.

Передісторія: 

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Теми: НАЗКсуд
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