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На Князева составили админпротокол: "снимал" квартиру в элитном районе Киева за 1 тысячу гривен

Алена МазуренкоПятница, 13 октября 2023, 12:03
На Князева составили админпротокол: снимал квартиру в элитном районе Киева за 1 тысячу гривен
ВСЕВОЛОД КНЯЗЕВ, ФОТО ИЗ СУДЕБНО-ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ - SUD.UA

В НАПК составили протокол об административном правонарушении в отношении председателя Верховного Суда Всеволода Князева, который "снимал" квартиру на более 130 кв.м в элитном районе Киева за 1 тысячу гривен.

Источник: НАПК

Дословно: "Председатель НАПК Александр Новиков составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков) в отношении председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

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Согласно закону "О предотвращении коррупции" судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на сегодня эта сумма составляет 2 684 грн)".

Детали: Подарком также является имущество, передаваемое в платное пользование по цене ниже минимальной рыночной.

Сообщается, что Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) Киева площадью 133 кв.м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

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Согласно договору об аренде, заключенному в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн.

НАПК отправило Князеву протокол по почте и проинформировало о его составлении Совет судей Украины.

В течение 2020-2023 годов НАПК составило 21 протокол (в отношении 18 судей) по фактам выявленного конфликта интересов, в том числе связанного с получением подарков.

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Предыстория: 

Темы: НАПКсуд
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