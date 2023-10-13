На Князева составили админпротокол: "снимал" квартиру в элитном районе Киева за 1 тысячу гривен
В НАПК составили протокол об административном правонарушении в отношении председателя Верховного Суда Всеволода Князева, который "снимал" квартиру на более 130 кв.м в элитном районе Киева за 1 тысячу гривен.
Источник: НАПК
Дословно: "Председатель НАПК Александр Новиков составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков) в отношении председателя Верховного Суда Всеволода Князева.
Согласно закону "О предотвращении коррупции" судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на сегодня эта сумма составляет 2 684 грн)".
Детали: Подарком также является имущество, передаваемое в платное пользование по цене ниже минимальной рыночной.
Сообщается, что Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) Киева площадью 133 кв.м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.
Согласно договору об аренде, заключенному в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн.
НАПК отправило Князеву протокол по почте и проинформировало о его составлении Совет судей Украины.
В течение 2020-2023 годов НАПК составило 21 протокол (в отношении 18 судей) по фактам выявленного конфликта интересов, в том числе связанного с получением подарков.
Читайте также: "Черный день в истории суда". Что известно о деле председателя Верховного суда Князева
Предыстория:
- 15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США глава Верховного Суда и адвокат были пойманы "на горячем". На следующий же день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, он лишился должности главы ВС.
- СМИ сообщали, что Всеволод Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждала, что он не имеет отношения к даче взятки.
- 16 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили главе Верховного Суда и адвокату о подозрении. 3 августа 2023 года о подозрении сообщили и владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго. Расследование в отношении адвоката выделили в отдельное уголовное производство.
- Всеволод Князев находится в СИЗО, однако Апелляционная палата ВАКС уже трижды уменьшала ему залог: 31 мая – со 107,3 млн грн до 75 млн грн, 5 сентября – с 75-ти до 55 миллионов гривен, 26 сентября – с 55 млн до 45 млн гривен.
- Князев жаловался, что из-за ареста всего имущества и счетов у него нет средств даже на то, чтобы оплатить в СИЗО доступ к Интернету.