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США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо припинення вогню між Ізраїлем і Газою

Ірина БалачукЧетвер, 19 жовтня 2023, 07:30
США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо припинення вогню між Ізраїлем і Газою
Фото з сайту ООН

У середу Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до "гуманітарних пауз" у війні Ізраїлю і Сектора Гази для надання життєвонеобхідної допомоги мільйонам жителів Гази.

Джерело: ООН

Дослівно ООН: "Хоча 12 з 15 членів Ради проголосували за текст на чолі з Бразилією, один (США) проголосував проти, а два (Росія і Великобританія) утрималися.

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Голосування "проти" будь-якого з п'яти постійних членів Ради зупиняє дію будь-якого заходу, винесеного на її розгляд. Постійними членами Ради є Китай, Франція, Російська Федерація, Сполучене Королівство та Сполучені Штати Америки".

Деталі: Перед голосуванням Рада Безпеки відхилила дві поправки, запропоновані Росією, які закликали до негайного, тривалого і повного припинення вогню, а також до припинення нападів на цивільне населення.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд пояснила вето своєї країни в залі засідань Ради тим, що "в цій резолюції не згадується право Ізраїлю на самооборону".

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"Ізраїль має невід'ємне право на самооборону, як це відображено в статті 51 Статуту ООН", − наголосила Томас-Грінфілд, додавши, що це право було підтверджене Радою в попередніх резолюціях щодо терористичних атак, і "ця резолюція повинна була зробити те ж саме".

Вона сказала, що хоча США не можуть підтримати резолюцію, вони продовжуватимуть тісно співпрацювати з усіма членами Ради щодо кризи, "так само, як ми продовжуватимемо наголошувати на необхідності захисту цивільних осіб, включаючи представників ЗМІ, гуманітарних працівників та офіційних осіб ООН".

Томас-Ґрінфілд також зазначила, що США залучені і до дипломатії на місцях − як приклад вона назвала візит президента Джозефа Байдена та інших високопосадовців.

Резолюцію розробила Бразилія, яка головує в Раді Безпеки в жовтні.

Пряма мова посла Бразилії Сержіу Франса Данезе: "Ми прислухалися до цього заклику з почуттям терміновості і відповідальності. На нашу думку, Рада Безпеки повинна була вжити заходів і зробити це дуже швидко".

Реагуючи на те, що резолюцію не проголосували, Данезе підкреслив, що "параліч Ради перед обличчям гуманітарної катастрофи не відповідає інтересам міжнародної спільноти".

Теми: ООНІзраїльСектор ГазиСША
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