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В Україні має бути одна Агенція з оборонних закупівель замість двох – член Громадської ради

Софія СередаЧетвер, 5 жовтня 2023, 11:55
В Україні має бути одна Агенція з оборонних закупівель замість двох – член Громадської ради
Дана Ярова, фото "Української правди"

Агенція з оборонних закупівель та Агенція із тилового забезпечення мали б бути об’єднані в одну структуру, вважає членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Дана Ярова.

Джерело: Дана Ярова в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Моя особиста думка: це має бути одна Агенція (як у США), яка працює на зовнішніх ринках: те, що не можна купити всередині США, закупляється агенцією на зовнішніх ринках".

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Деталі: За словами Ярової, попри оголошення про створення Агенції із оборонних закупівель і Агенції із тилового забезпечення, наразі ні одна, ні інша структура повноцінно не функціонують.

У випадку з першою, як каже вона, "Міноборони за рік так і не спромоглося передати повністю їй бюджет", а у випадку з другою – "немає навіть постанови Кабміну про її створення, тому її не існує в юридичному полі і до кінця року вона не запрацює".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Влітку 2022 року міністр оборони Олексій Резніков оголосив про створення двох агенцій для проведення оборонних закупівель за стандартами НАТО: Агенції оборонних закупівель і Агенції з тилового забезпечення.

Агенцію оборонних закупівель очолив Володимир Пікузо, Агенцію з тилового забезпечення – Арсен Жумаділов.

Теми: держзакупівліМіноборони
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