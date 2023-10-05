В Украине должно быть одно Агентство по оборонным закупкам вместо двух – член Общественного совета

Агентство по оборонным закупкам и Агентство по тыловому обеспечению должны быть объединены в одну структуру, считает член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Дана Яровая.

Источник: Дана Яровая в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Мое личное мнение: это должно быть одно Агентство (как в США), которое работает на внешних рынках: то, что нельзя купить внутри США, закупается агентством на внешних рынках".

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Детали: По словам Яровой, несмотря на объявление о создании Агентства по оборонным закупкам и Агентства по тыловому обеспечению, пока ни одна, ни другая структура полноценно не функционируют.

В случае с первым, как говорит она, "Минобороны за год так и не смогло передать полностью ей бюджет", а в случае со вторым – "нет даже постановления Кабмина о ее создании, поэтому ее не существует в юридическом поле и до конца года она не заработает".

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Напомним: Летом 2022 года министр обороны Алексей Резников объявил о создании двух агентств для проведения оборонных закупок по стандартам НАТО: Агентства оборонных закупок и Агентства по тыловому обеспечению.

Агентство оборонных закупок возглавил Владимир Пикузо, Агентство по тыловому обеспечению – Арсен Жумадилов.