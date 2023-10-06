Знищення станції РЕБ “Житель” і двоє полонених: успіхи на Таврійському напрямку

За минулу добу українські бійці на таврійському напрямку знищили станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель", а також реактивну систему залпового вогню, 4 танки й 12 бойових броньованих машин.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "На Таврійському напрямку знищено високовартісну російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель".

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Деталі: Ворог протягом минулої доби завдав 13 авіаційних ударів, провів 24 бойових зіткнення та здійснив 915 артилерійських обстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1270 вогневих завдань.

За даними Тарнавського, за останню добу втрати ворога на таврійському напрямку склали 323 особи, зокрема, в полон здалися два окупанти.

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Пряма мова: "Знищено 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 6 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 9 БпЛА, 10 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Також знищено 2 склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт ворога".

Цьому передувало: Генштаб ЗСУ повідомив 6 жовтня, що загалом за минулу добу Росія на українському фронті втратила орієнтовно 620 військовослужбовців, 31 артилерійську систему, 20 танків і 30 бойових броньованих машин.