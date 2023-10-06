Росія вербує в армію найманців з Сербії, їх селять у Підмосков’ї – ЗМІ

Росія вербує в армію сербських найманців і розміщує їх у гуртожитку в Підмосков’ї, планують сформувати повноцінну сербську бригаду.

Джерело: російська служба BBC

Деталі: Видання з’ясувало, що сербських найманців зараховують до 106-ї дивізії ВДВ. Вербуванням займаються, зокрема, сербський командир Давор Савичич, який воює на сході України з 2014 року, лідер "Нічних вовків" Олександр "Хірург" Залдостанов та син експрезидента Югославії Марко Мілошевич, який живе в Росії.

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Дослівно: "Російська служба BBC вивчила запис однієї з нарад за участю Давора Савичича, під час якої він заявив, що береться сформувати до осені 2023 року повноцінну сербську бригаду у складі 106-ї тульської дивізії ПДВ, завербувавши в неї до тисячі громадян Сербії.

Під цей проєкт у Підмосков'ї було продумано цілу систему: іноземців, які прилітають у Росію, розміщували в тимчасовому гуртожитку поруч із лижним стадіоном у Красногорську, всіма їхніми документами має займатися спеціальний нотаріус, а оформлення контрактів відбувається вже в Королеві".

Більше деталей: Журналісти повідомляють, що Підмосков'я обрали тому, що регіон не виконував поставлені перед ним задачі щодо кількості мобілізованих ("добровольців").

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BBC також отримала доступ до списку імен сербів, яких завербували в російську армію. Серед них був громадянин Сербії Вукашин Стеванович.

У листуванні він заперечив, що укладав контракт і служить тепер у 106 дивізії ВДВ. Вукашин Стеванович стверджує, що працює в Росії звичайним будівельником. На кількох фотографіях в своїх соцмережах він позує зі зброєю у військовій формі сербської армії.

"Я народжений для того, щоб битися, і буду битися", – написав про себе Стеванович.

Його мама розповіла виданню, що Стеванович перебуває в Росії "вже більше року", там він нібито "працює на будівництві". Він їй рідко телефонує через "проблеми з мобільною мережею в Росії".

Те, що сербські найманці беруть участь у війні в Україні, наприкінці серпня підтвердили в ефірі програми "Соловйов Live" Давор Савичич та сербський снайпер Деян Берич.

Савичич казав, що його батальйон на початку війни був у районі аеродрому Гостомель під Києвом, після чого їх перекинули в Харківську область, а потім – до села Богородичне в Краматорському районі Донецької області.

У Сербії найманство є кримінальним злочином, тож сербам, яких завербували в російську армію, може загрожувати на батьківщині до 10 років позбавлення волі.