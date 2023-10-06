Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія вербує в армію найманців з Сербії, їх селять у Підмосков’ї – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 13:36
Росія вербує в армію найманців з Сербії, їх селять у Підмосков’ї – ЗМІ
Президент Сербії Александар Вучич, фото MC Odbrana

Росія вербує в армію сербських найманців і розміщує їх у гуртожитку в Підмосков’ї, планують сформувати повноцінну сербську бригаду.

Джерело: російська служба BBC 

Деталі:  Видання з’ясувало, що сербських найманців зараховують до 106-ї дивізії ВДВ. Вербуванням займаються, зокрема, сербський командир Давор Савичич, який воює на сході України з 2014 року, лідер "Нічних вовків" Олександр "Хірург" Залдостанов та син експрезидента Югославії Марко Мілошевич, який живе в Росії.

Реклама:

Дослівно: "Російська служба BBC вивчила запис однієї з нарад за участю Давора Савичича, під час якої він заявив, що береться сформувати до осені 2023 року повноцінну сербську бригаду у складі 106-ї тульської дивізії ПДВ, завербувавши в неї до тисячі громадян Сербії. 

Під цей проєкт у Підмосков'ї було продумано цілу систему: іноземців, які прилітають у Росію, розміщували в тимчасовому гуртожитку поруч із лижним стадіоном у Красногорську, всіма їхніми документами має займатися спеціальний нотаріус, а оформлення контрактів відбувається вже в Королеві". 

Більше деталей: Журналісти повідомляють, що Підмосков'я обрали тому, що регіон не виконував поставлені перед ним задачі щодо кількості мобілізованих ("добровольців").

ВІДЕО ДНЯ

BBC також отримала доступ до списку імен сербів, яких завербували в російську армію. Серед них був громадянин Сербії Вукашин Стеванович. 

У листуванні він заперечив, що укладав контракт і служить тепер у 106 дивізії ВДВ. Вукашин Стеванович стверджує, що працює в Росії звичайним будівельником. На кількох фотографіях в своїх соцмережах він позує зі зброєю у військовій формі сербської армії. 

"Я народжений для того, щоб битися, і буду битися", – написав про себе Стеванович. 

Його мама розповіла виданню, що Стеванович перебуває в Росії "вже більше року", там він нібито "працює на будівництві". Він їй рідко телефонує через "проблеми з мобільною мережею в Росії".

Те, що сербські найманці беруть участь у війні в Україні, наприкінці серпня підтвердили в ефірі програми "Соловйов Live" Давор Савичич та сербський снайпер Деян Берич. 

Савичич казав, що його батальйон на початку війни був у районі аеродрому Гостомель під Києвом, після чого їх перекинули в Харківську область, а потім – до села Богородичне в Краматорському районі Донецької області.

У Сербії найманство є кримінальним злочином, тож сербам, яких завербували в російську армію, може загрожувати на батьківщині до 10 років позбавлення волі.

Теми: СербіяРосіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Сербія
Суд у Сербії остаточно відмовив Україні у видачі колишнього генерала СБУ
У Косово заявили, що Сербія готувала анексію північних районів, де живуть етнічні серби
Сербський суд на рік ув'язнив ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: