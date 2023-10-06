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Россия вербует в армию наемников из Сербии, их селят в Подмосковье – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 6 октября 2023, 13:36
Россия вербует в армию наемников из Сербии, их селят в Подмосковье – СМИ
Президент Сербии Александар Вучич, фото MC Odbrana

Россия вербует в свою армию сербских наемников и размещает их в общежитии в Подмосковье, планируют сформировать полноценную сербскую бригаду.

Источник: российская служба BBC 

Детали:  Издание выяснило, что сербских наемников зачисляют в 106-ю дивизию ВДВ. Вербовкой занимаются, в частности, сербский командир Давор Савичич, который воюет на востоке Украины с 2014 года, лидер "Ночных волков" Александр "Хирург" Залдостанов и сын экс-президента Югославии Марко Милошевич, который живет в России.

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Дословно: "Русская служба BBC изучила запись одного из совещаний с участием Давора Савичича, во время которого он заявил, что берется сформировать к осени 2023 года полноценную сербскую бригаду в составе 106-й тульской дивизии ВДВ, завербовав в нее до тысячи граждан Сербии. 

Под этот проект в Подмосковье была продумана целая система: иностранцев, прилетающих в Россию, размещали во временном общежитии рядом с лыжным стадионом в Красногорске, всеми их документами должен заниматься специальный нотариус, а оформление контрактов происходит уже в Королеве". 

Больше деталей: Журналисты сообщают, что Подмосковье выбрали потому, что регион не выполнял поставленные перед ним задачи по количеству мобилизованных ("добровольцев").

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BBC также получила доступ к списку имен сербов, которых завербовали в российскую армию. Среди них был гражданин Сербии Вукашин Стеванович. 

В переписке он отрицал, что заключал контракт и служит теперь в 106 дивизии ВДВ. Вукашин Стеванович утверждает, что работает в России обычным строителем. На нескольких фотографиях в своих соцсетях он позирует с оружием в военной форме сербской армии. 

"Я рожден для того, чтобы сражаться, и буду сражаться", - написал о себе Стеванович. 

Его мама рассказала изданию, что Стеванович находится в России "уже больше года", там он якобы "работает на стройке". Он ей редко звонит из-за "проблем с мобильной сетью в России".

То, что сербские наемники участвуют в войне в Украине, в конце августа подтвердили в эфире программы "Соловьев Live" Давор Савичич и сербский снайпер Деян Берич. 

Савичич говорил, что его батальон в начале войны был в районе аэродрома Гостомель под Киевом, после чего их перебросили в Харьковскую область, а затем - в село Богородичное в Краматорском районе Донецкой области.

В Сербии наемничество является уголовным преступлением, поэтому сербам, которых завербовали в российскую армию, может грозить на родине до 10 лет лишения свободы.

Темы: СербияРосcияармия
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