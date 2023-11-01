Помер відомий футбольний журналіст Франков

Артем Франков. фото з його ТГ каналу

Український футбольний журналіст Артем Франков помер у віці 53 років.

Джерела: дописи в авторському каналі Франкова в Telegram, "Суспільне. Спорт"

Деталі: Протягом 25 років Франков обіймав посаду головного редактора у журналі "Футбол". Після початку повномасштабного вторгнення РФ останній випуск періодичного видання вийшов улітку 2022-го.

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У п'ятницю 27 жовтня на каналі журналіста повідомили, що Франков перебуває в лікарні. В іншому дописі від 31-го числа йшлося, що ексочільник "Футболу" переніс другий інсульт і залишається в реанімаційному відділенні, а його стан покращується.

Франков помер увечері вівторка 31 жовтня о 22:40. Смерть колеги підтвердив і колишній заступник головного редактора "Футболу" журналіст Андрій Шахов,

"Слів немає. Світла пам'ять, Друже. І дякую за все", — написав Шахов у Facebook.

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Довідково: Окрім випуску журналу, Франков доклався до видання книжок "Футбол по-українському", "Зірки світового футболу", "Футбол по центру", тематичної літератури про футбольні чемпіонати світу та Європи.

За життя Франков отримав орден "За заслуги" III ступеня за підсумками Євро-2012 в Україні та Польщі. З 2005 року мав звання заслуженого журналіста України.