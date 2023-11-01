У Держдепі США стурбовані будь-якою активністю ПВК "Вагнер"

Речник Державного департаменту США Метью Міллер у середу заявив, що США стурбовані будь-якою активністю російського "ПВК Вагнер", у тому числі після повідомлень про відновлення набору бойовиків угруповання.

Джерело: кореспондент Укрінформу з посиланням на Міллера на брифінгу

Пряма мова: "Звісно, ми завжди маємо занепокоєння щодо діяльності групи "Вагнера" – чи то в Україні, чи в Африці".

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Деталі: Саме тому, за його словами, Сполучені Штати разом із партнерами вживали заходів, щоб притягнути представників "ПВК Вагнер" до відповідальності.

Що передувало:

Російські ЗМІ повідомили 1 листопада, що група Вагнера стала підрозділом Росгвардії і відновила набір бойовиків у Росії, зокрема людей набирають у Пермі та Новосибірську.

Раніше повідомлялося, що Росгвардія вербує колишніх в'язнів-бійців "ПВК Вагнера", щоб підкорити собі залишки "вагнерівців" і водночас подбати про внутрішню безпеку Росії.

Після смерті в авіатрощі ватажка найманців Євгена Пригожина та іншого керівного складу ПВК у Кремлі почали говорити, що "ПВК Вагнер" юридично не існує і про майбутнє компанії нічого не можуть сказати.

У ЗСУ заявляли, що колишні найманці "ПВК Вагнер", які були у Білорусі, підписали контракт з Міноборони РФ і перемістилися на східний напрямок фронту в Україні. Частина бойовиків відправилася в Африку.