Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії щомісяця виробляють кілька десятків аналогів дронів "Шахед" – ГУР

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 3 листопада 2023, 09:50
У Росії щомісяця виробляють кілька десятків аналогів дронів Шахед – ГУР
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У Головному управлінні розвідки повідомили, що Росія щомісяця виробляє на своїй території близько кількох десятків аналогів дронів Shahed.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "Можна констатувати, що на території Росії продовжується крупновузлова зборка (з іноземних деталів) і певна кількість власного виробництва, але вона невелика. Тобто поставлені плани і отриманий результат відрізняються.

Реклама:

Декілька десятків аналогів "Шахедів" на місяць держава-агресор може виробляти станом на зараз самостійно".

Деталі: Зокрема, виробництво продовжується на заводі в Татарстані

Юсов наголосив, що на "повноцінні потужності" окупанти ще не вийшли.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Зимова небезпека. Скільки ракет і "шахедів" Росія накопичила для повітряних атак по українських містах в осінньо-зимовий період

Теми: розвідкабезпілотникиРосіяпромисловість
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
розвідка
Жодна ПВК Росії не може зрівнятися з "Вагнером" у період "розквіту" – ГУР
Північна Корея могла передати Росії також балістичні ракети – розвідка
ГУР: Вкид про "смерть Путіна" мав перевірити реакцію росіян, це частина сценарію
Останні новини
18:16
Єврокомісія запустила три ініціативи для підтримки українських дослідників та інноваторів
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: