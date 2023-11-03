У Росії щомісяця виробляють кілька десятків аналогів дронів "Шахед" – ГУР
У Головному управлінні розвідки повідомили, що Росія щомісяця виробляє на своїй території близько кількох десятків аналогів дронів Shahed.
Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю РБК-Україна
Пряма мова: "Можна констатувати, що на території Росії продовжується крупновузлова зборка (з іноземних деталів) і певна кількість власного виробництва, але вона невелика. Тобто поставлені плани і отриманий результат відрізняються.
Декілька десятків аналогів "Шахедів" на місяць держава-агресор може виробляти станом на зараз самостійно".
Деталі: Зокрема, виробництво продовжується на заводі в Татарстані.
Юсов наголосив, що на "повноцінні потужності" окупанти ще не вийшли.
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