Влада РФ тестує електронне голосування для маніпуляцій на користь Путіна – аналітики

Російська влада запускає тестування електронної системи голосування напередодні президентських виборів 2024 року, щоб сприяти маніпуляціям з результатами на користь російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики зазначають, що російський уряд тестує електронну систему голосування напередодні президентських виборів 2024 року, що, ймовірно, сприятиме подальшій підтримці зусиль з маніпуляцією результатами на користь президента Росії Володимира Путіна.

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Російське видання Meduza повідомило 4 листопада, що російський портал державних послуг "Госуслуги" розіслав листи, в яких запрошував громадян Росії, в тому числі співробітників Meduza, протестувати дистанційну електронну систему 15-17 листопада.

У листах також зазначалося, що всі повнолітні громадяни Росії мають право брати участь у тестуванні.

Російський уряд офіційно оголосив про тестування 31 жовтня, а Meduza повідомила, що джерело в уряді заявило, що російський уряд має намір залучити якомога більше суб'єктів РФ використовували електронне голосування на президентських виборах.

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"Ця публічна підготовка до виборів прикметна тим, що Путін ще не оголосив про свою офіційну кампанію, а російські державні ЗМІ ще не почали позиціонувати Путіна як єдиного "життєздатного" кандидата", – вказують в огляді.

Нагадаємо: У Кремлі вирішили, що на виборах 2024 року російський диктатор Володимир Путін має набрати понад 80%.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що Володимир Путін буде "поза конкуренцією" на президентських виборах навесні 2024 року.