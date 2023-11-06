"Mariupol Reborn": мер каже, що відновлення Маріуполя забере 20 років

Законно обраний голова окупованого нині Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що для повноцінного відновлення Маріуполя знадобиться 20 років.

Джерело: Маріупольська міська рада з посиланням на слова Вадима Бойченка, сказані в ефірі телеканалу "Прямий"

Пряма мова: "Якщо говорити про план "Mariupol Reborn", то він складається з двох частин.

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"План швидких дій" передбачає 2 роки і 154 проєкти. Якщо говоримо про повне відродження міста до тої чисельності населення, яка була до війни, – це 20 років.

Зараз звернулися до європейських партнерів, які допоможуть нам визначити чіткі строки та вартість".

Деталі: Обраний до окупації мер Маріуполя наголосив, що йдеться не лише про ліквідацію наслідків окупації та відновлення, а й будівництво нового сучасного міста.

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Наразі все більше міжнародних партнерів готові допомагати у відновленні Маріуполя після деокупації. Міста Європи діляться своїм досвідом відновлення після Другої світової війни.

Маріупольська міськрада зазначає, що план із відродження міста "Mariupol Reborn" вона реалізовує за підтримки інвестгрупи SCM Ріната Ахметова та міжнародних донорів.

Нагадаємо: Із травня 2022 року Маріуполь перебуває під повним контролем російської армії. Російська влада зносить зруйновані атаками й боями будівлі, замітаючи сліди своїх злочинів, і демонстративно показує, що відбудовує місто на узбережжі Азовського моря.