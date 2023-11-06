Президенти України і Сьєрра-Леоне відновили контакт після 20-річної паузи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сьєрра-Леоне Джуліусом Маадою Біо і таким чином відновив контакт між країнами після 20-річної паузи.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram

Дослівно: "Вітаю Сьєрра-Леоне з обранням до Радбезу ООН на 2024–2025 роки та сподіваюся на продовження послідовної підтримки територіальної цілісності й суверенітету України.

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Обговорили нашу Формулу миру, успішну зустріч радників на Мальті та консолідацію підтримки нашого бачення миру серед африканських країн, зокрема й на регіональних майданчиках".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що запросив президента Сьєрра-Леоне на другий саміт, що відбудеться в межах ініціативи GrainFromUkraine.