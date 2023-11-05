Президент обіцяє зміни щодо недбалості, радянщини й бюрократії в Силах оборони

Президент Володимир Зеленський запевняє, що потрібні зміни будуть реалізовані, зокрема, щодо недбалості, "радянщини" та бюрократії в армії.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Коли ми проходимо такі тижні, такі як цей, сповнені болю та непростих дискусій, важливо, щоб люди розуміли: те, що в них на серці, бачать, і зміни, які потрібні, будуть зроблені.

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Це стосується багатьох речей, від недбалості, яка буває, до радянщини та жахливої бюрократії, які не дають Україні, не дають багатьом у наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно – ефективно".

Деталі: Зеленський заявив, що потрібно захистити Україну, і він не сумнівається, що це буде зроблено.

"Вірити в Україну – це знати, що Україна й українці можуть зберегти незалежність, збережуть, повернуть своє. Але, так само як і після 24 лютого, це можна зробити разом – і тільки разом, у єдності, дбаючи про державу, про тих, хто поруч із тобою, про українців, хоч би де вони були. Зберегти єдність народу – найважливіше. І я вдячний усім, хто докладає зусиль заради цього", – додав він.

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