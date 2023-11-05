Президент обіцяє зміни щодо недбалості, радянщини й бюрократії в Силах оборони
Президент Володимир Зеленський запевняє, що потрібні зміни будуть реалізовані, зокрема, щодо недбалості, "радянщини" та бюрократії в армії.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Коли ми проходимо такі тижні, такі як цей, сповнені болю та непростих дискусій, важливо, щоб люди розуміли: те, що в них на серці, бачать, і зміни, які потрібні, будуть зроблені.
Це стосується багатьох речей, від недбалості, яка буває, до радянщини та жахливої бюрократії, які не дають Україні, не дають багатьом у наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно – ефективно".
Деталі: Зеленський заявив, що потрібно захистити Україну, і він не сумнівається, що це буде зроблено.
"Вірити в Україну – це знати, що Україна й українці можуть зберегти незалежність, збережуть, повернуть своє. Але, так само як і після 24 лютого, це можна зробити разом – і тільки разом, у єдності, дбаючи про державу, про тих, хто поруч із тобою, про українців, хоч би де вони були. Зберегти єдність народу – найважливіше. І я вдячний усім, хто докладає зусиль заради цього", – додав він.
Передісторія:
- В інтерв'ю The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, зокрема, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Йому це нагадує події Першої світової війни.
- Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовка, коментуючи статтю Залужного в журналі The Economist, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.
- Водночас президент Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою і заявив, що Україна не буде вести переговори з Росією.
- У тому, що Офіс президента розкритикував Залужного за останні матеріали, західні ЗМІ вбачають "яскравий публічний докір", який показує розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні.