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Президент обіцяє зміни щодо недбалості, радянщини й бюрократії в Силах оборони

Катерина ТищенкоНеділя, 5 листопада 2023, 18:43
Президент обіцяє зміни щодо недбалості, радянщини й бюрократії в Силах оборони
Володимир Зеленський і військові, фото ОП

Президент Володимир Зеленський запевняє, що потрібні зміни будуть реалізовані, зокрема, щодо недбалості, "радянщини" та бюрократії в армії.  

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Коли ми проходимо такі тижні, такі як цей, сповнені болю та непростих дискусій, важливо, щоб люди розуміли: те, що в них на серці, бачать, і зміни, які потрібні, будуть зроблені.

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Це стосується багатьох речей, від недбалості, яка буває, до радянщини та жахливої бюрократії, які не дають Україні, не дають багатьом у наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно – ефективно".

Деталі: Зеленський заявив, що потрібно захистити Україну, і він не сумнівається, що це буде зроблено.

"Вірити в Україну – це знати, що Україна й українці можуть зберегти незалежність, збережуть, повернуть своє. Але, так само як і після 24 лютого, це можна зробити разом – і тільки разом, у єдності, дбаючи про державу, про тих, хто поруч із тобою, про українців, хоч би де вони були. Зберегти єдність народу – найважливіше. І я вдячний усім, хто докладає зусиль заради цього", – додав він.

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Передісторія

  • В інтерв'ю The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, зокрема, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Йому це нагадує події Першої світової війни.
  • Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовка, коментуючи статтю Залужного в журналі The Economist, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.
  • Водночас президент Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою і заявив, що Україна не буде вести переговори з Росією.
  • У тому, що Офіс президента розкритикував Залужного за останні матеріали, західні ЗМІ вбачають "яскравий публічний докір", який показує розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні.

Теми: ЗеленськийЗбройні сили
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