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Росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту біля Кривого Рогу

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 7 листопада 2023, 12:59
Росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту біля Кривого Рогу
Фото: Getty Images

Російські військові вдень завдали удару по інфраструктурному об’єкту поблизу міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Джерело: Суспільне, мапа тривог,  голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Повітряні сили ЗСУ, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: У Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях лунала повітряна тривога через ракетну небезпеку. Вілкул підтвердив вибух у Кривому Розі.

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Оновлено: О 12:17 тривогу скасували у трьох областях.

Пізніше очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, через "приліт" люди не постраждали. Інформація з'ясовується. 

Теми: Кривий Рігвибухповітряна тривога
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