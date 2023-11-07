Росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту біля Кривого Рогу

Російські військові вдень завдали удару по інфраструктурному об’єкту поблизу міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Джерело: Суспільне, мапа тривог, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Повітряні сили ЗСУ, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: У Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях лунала повітряна тривога через ракетну небезпеку. Вілкул підтвердив вибух у Кривому Розі.

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Оновлено: О 12:17 тривогу скасували у трьох областях.

Пізніше очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, через "приліт" люди не постраждали. Інформація з'ясовується.