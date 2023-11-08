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Суд ЄС залишив у силі санкції проти путінського олігарха Мазепіна

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 8 листопада 2023, 12:00
Суд ЄС залишив у силі санкції проти путінського олігарха Мазепіна
Дмитро Мазепін, фото: Getty Images

Загальний суд ЄС підтвердив, що кошти російського мільярдера Дмитра Мазепіна, який є власником компанії з виробництва мінеральних добрив,  мають залишатися замороженими. Суд наголосив, що Рада ЄС надала належне обґрунтування свого рішення про санкції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на рішенням суду

Дослівно: "Пан Мазепін оскаржив рішення Ради в Загальному суді. Однак Загальний суд відхилив аргументи, висунуті паном Мазепіним".

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Деталі: Дмитро Мазепін є власником і генеральним директором компанії "Уралхім", російського виробника широкого спектру хімічної продукції. Компанія є найбільшим виробником аміачної селітри в Росії, а також другим за величиною виробником аміаку та азотних добрив.

"Рада навела низку достатньо конкретних, точних і послідовних доказів, здатних продемонструвати, що пан Мазепин є провідним бізнесменом, залученим до сектора, який забезпечує значне джерело доходів для російського уряду. Отже, санкції, накладені на пана Мазепіна, є такими, що збільшують вартість дій Росії в Україні. Таким чином, вони є відповіддю на прагнення Ради ЄС чинити тиск на російську владу з метою припинення її дій та політики, що дестабілізують Україну", – стверджують у Суді ЄС.

У лютому 2022 року, після початку російської агресії проти України, Мазепін та 36 інших бізнесменів взяли участь у зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним та іншими членами російського уряду. Вони обговорили наслідки курсу дій, що послідував за західними санкціями проти Росії. Для Європейського Союзу той факт, що Мазепіна запросили на цю зустріч, а також інші докази в його справі, свідчать про те, що він є членом найближчого оточення Путіна, що він є провідним бізнесменом і що він підтримує або реалізує політику, яка загрожує Україні.

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Рада ЄС вирішила накласти на нього наступні санкції: всі його кошти та економічні ресурси в межах Союзу заморожені, йому заборонено в'їзд на територію держав-членів або транзитний проїзд через неї.

Що було раніше:

  • Прізвище Мазепіна згадувалося у публікації агенції Bloomberg влітку минулого року – ЄС нібито розглядав можливість скасування санкцій проти нього і ще низки росіян через слабкі підстави накладення обмежень.
  • Напередодні у Фінляндії арештували нерухомість російського бізнесмена Бориса Альошина, який є фігурантом санкційного списку ЄС і пов’язаний з російською оборонною промисловістю.

Теми: санкціїРосіясудолігархи
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