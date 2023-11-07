Нардепу Ніколаєнку, який збив на смерть дівчину, не обрали запобіжний. Його хочуть взяти на поруки

Народному депутату від "Батьківщини" Андрію Ніколаєнку, який збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп, суд не обрав запобіжний захід, дату нового засідання оголосять у середу 8 листопада.

Джерело: Суспільне

Деталі: На досудове засідання прийшли близько 20 народних депутатів, щоб підтримати колегу. Нардеп Дмитро Разумков заявив, що хоче взяти Ніколаєнка на поруки.



Під час засідання прокурор сказав, що Ніколаєнко рухався зі швидкістю 146 кілометрів на годину, однак остаточна експертиза ще не готова. Дозволена швидкість на цій трасі — 110 кілометрів на годину.

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Ніколаєнко заявив, що загибла дівчина намагалася перебігти дорогу в невстановленому місці.

Передісторія:

3 листопада Ніколаєнко вранці збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп у селі Березівка Житомирського району.

Державне бюро розслідувань повідомило, що Ніколаєнко всупереч вимогам пунктів ПДР, рухався із перевищенням дозволеної швидкості.