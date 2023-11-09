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Посол ЄС про вступ України: Немає чіткого сценарію, треба лише два елементи

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 9 листопада 2023, 11:28
Посол ЄС про вступ України: Немає чіткого сценарію, треба лише два елементи
Фото pixabay.com

Правила та процедури вступу до ЄС будуть коригуватися під час вступу України до Євросоюзу, вважає очільниця представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Метернової на пресконференції в Києві 9 листопада

Пряма мова Матернової: "У питанні розширення Євросоюзу немає формули. Тут потрібні два елементи. Перше – це політична воля, і друге – це здатність обох сторін до розширення. І коли одного з елементів немає – тоді й виникають проблеми".

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Деталі: Вона уточнила, що зараз політична воля з обох сторін є.

Посол ЄС нагадала, що останні 10 років стали першим десятирічним періодом в історії, коли не відбулося жодного розширення (останній вступ до ЄС відбувся у 2013 році із приєднанням Хорватії), і причиною цього була відсутність так званого "апетиту до розширення".

Однак після 2022 року країни ЄС радикально змінили думку, і зараз є сильна підтримка вступу нових держав, і це дає гнучкість у процедурі вступу України.

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"Немає ніяких "звичних правил", коли йдеться про роль України у розширенні ЄС. Ви встановлюєте світові рекорди, як це було з подачею опитувальника у 2022 році", – наголосила Матернова.

Водночас вона нагадала, що окрім політичної волі потрібно виконати другий критерій – досягти готовності України до вступу та ЄС до розширення.

"Треба не забувати, що питання не тільки в Україні. Також важлива здатність Євросоюзу, і її досягнення є непростим завданням", – пояснила посол.

Детально про рішення Єврокомісії читайте у статті "Жовте світло для України: що вирішила Єврокомісія та чи почнуться переговори про вступ до ЄС"

Також читайте позицію українського уряду щодо того, як Україна вступить до ЄС

Теми: ЄСУкраїна
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