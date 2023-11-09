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Україна здатна завершити переговори про вступ до ЄС за 2 роки − Стефанішина

Четвер, 9 листопада 2023, 12:07
Україна здатна завершити переговори про вступ до ЄС за 2 роки − Стефанішина
Ольга Стефанішина. Фото з Facebook

Україна здатна завершити переговори про вступ до ЄС протягом двох років, але при цьому важливо розуміти, що цей дворічний період ще не розпочався, заявила віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Стефанішиної на пресконференції в Києві

Деталі: Віцепрем’єрка наголосила, що у цій оцінці вона виходить з тієї швидкості впровадження права ЄС, яку демонструє Україна, та з політичної волі, що наявна у Євросоюзі.

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Пряма мова Стефанішиної: "Україні реально за два роки виконати свою роботу, зважаючи на те, як ми рухаємося".

Деталі: Заяви про здатність уряду до вступу до ЄС протягом двох років звучать від минулого року. Однак Стефанішина нагадала, що наразі переговори не стартували, а отже, некоректно рахувати від часу політичних заяв уряду про його наміри.

"Я рахую від початку переговорів. Тобто коли ми кажемо про те, що пройшов понад рік (від отримання статусу кандидата та перших заяв, – ред.) – то у моєму розумінні цей рік ніколи не зараховувався у дворічний період", – пояснила вона.

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Як відомо, для початку формальних переговорів Україна має отримати "зелене світло" від ЄС про виконання нею чотирьох висунутих Єврокомісією критеріїв (оцінка очікується у березні), а також провести міжурядову конференцію щодо затвердження переговорної рамки, провести скринінг українського законодавства, після чого – відкрити переговорні глави. Детально про ці етапи та про рішення ЄС щодо них читайте у статті "Жовте світло для України". 

Між тим у ЄС готові на прискорення процедури. Посол ЄС Катаріна Матернова заявила у четвер, що немає чіткого сценарію вступу України до ЄС, і потрібні лише два елементи.

Також Ольга Стефанішина відповіла на запитання про те, чи виконуватиме Україна вимоги про "права російської меншини" на шляху до ЄС.

Теми: ЄСУкраїна
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