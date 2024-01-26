Росія приховала від Червоного Хреста дані про нібито полонених у літаку Іл-76 – ГУР
П'ятниця, 26 січня 2024, 13:24
Росія мала передати Міжнародному комітету Червоного Хреста інформацію про українських військовополонених, які нібито були у військовому літаку Іл-76, але досі не зробила цього.
Джерело: речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини"
Пряма мова: "Подібна інформація (про полонених - ред.) має бути публічною і передаватись, зокрема з боку Росії, до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який повинен верифікувати стан здоров’я, умови та місцезнаходження полонених. Наскільки відомо наразі, такої інформації до Червоного Хреста передано не було".
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Нагадаємо:
- Раніше у ГУР заявили, що Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкидає вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня.
- Крім того, про перевезення полонених літаком Іл-76 Росія повинна була повідомити Міжнародний комітет Червоного Хреста – щоб з’ясувати, чи зробила вона це, Україна звернулася із запитом до МКЧХ.
Передісторія:
- 24 січня в Бєлгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Джерела УП у Генштабі ЗСУ заявили, що ним росіяни перевозили ракети для ЗРК С-300. Міноборони Росії заявило, що літак віз до Бєлгорода українських військовослужбовців для обміну. За твердженням Міноборони РФ, був "пуск двох українських ракет", від удару 74 людини загинули, зокрема 65 українських полонених.
- Російська пропагандистка Маргарита Симоньян навіть оприлюднила нібито списки полонених. ЗМІ ж відомі лише імена 6 загиблих членів екіпажу.
- Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних про українських полонених на борту літака. На попередній обмін полонених доставляли літаком, але тоді попередили про це.
- У Генштабі ЗСУ, не згадуючи Іл-76, заявили, що вживають усіх заходів для захисту України та українців.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, а після інциденту до місцевого моргу доставили лише 5 тіл. Він також припустив, що на борту літака моглли бути і ракети, і люди.
- На відсутність ознак того, що при авіатрощі загинули багато людей, вказав і український омбудсмен Дмитро Лубінець.
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