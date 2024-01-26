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Росія приховала від Червоного Хреста дані про нібито полонених у літаку Іл-76 – ГУР

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 26 січня 2024, 13:24
Росія приховала від Червоного Хреста дані про нібито полонених у літаку Іл-76 – ГУР
Юсов, фото УП

Росія мала передати Міжнародному комітету Червоного Хреста інформацію про українських військовополонених, які нібито були у військовому літаку Іл-76, але досі не зробила цього.

Джерело: речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Подібна інформація (про полонених - ред.) має бути публічною і передаватись, зокрема з боку Росії, до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який повинен верифікувати стан здоров’я, умови та місцезнаходження полонених. Наскільки відомо наразі, такої інформації до Червоного Хреста передано не було".

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Теми: Червоний ХрестполоненіІл-76 у РосіїРосія
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