Росія приховала від Червоного Хреста дані про нібито полонених у літаку Іл-76 – ГУР

Росія мала передати Міжнародному комітету Червоного Хреста інформацію про українських військовополонених, які нібито були у військовому літаку Іл-76, але досі не зробила цього.

Джерело: речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Подібна інформація (про полонених - ред.) має бути публічною і передаватись, зокрема з боку Росії, до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який повинен верифікувати стан здоров’я, умови та місцезнаходження полонених. Наскільки відомо наразі, такої інформації до Червоного Хреста передано не було".

Реклама:

Нагадаємо:

Раніше у ГУР заявили, що Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкидає вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня.

Крім того, про перевезення полонених літаком Іл-76 Росія повинна була повідомити Міжнародний комітет Червоного Хреста – щоб з’ясувати, чи зробила вона це, Україна звернулася із запитом до МКЧХ.

Передісторія: